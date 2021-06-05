خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس ألفًا و454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و37 ألفًا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 470 ألفًا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونًا و841 ألفًا و408 إصابات.