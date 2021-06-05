النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس ألفًا و454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و37 ألفًا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 470 ألفًا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونًا و841 ألفًا و408 إصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس ألفًا و454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و37 ألفًا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 470 ألفًا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونًا و841 ألفًا و408 إصابات.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:15 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
146

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس ألفًا و454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و37 ألفًا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 470 ألفًا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونًا و841 ألفًا و408 إصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,298
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,878
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,539

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة