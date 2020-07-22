إنذار بحصول تسونامي.. زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة ألاسكا

شمل منطقة قُطرها 300 كلم في محيطه و90 كلم جنوب بيريفيل

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، على بُعد حوالى 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا؛ مما تَسَبّب في إنذار بحصول تسونامي، حسب ما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار -بحسب المعهد- منطقة قُطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6.12 ت غ على بُعد 90كلم جنوب بيريفيل.