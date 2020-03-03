مواطن يوثِّق حفرة تسبَّبت في غرق أحد شوارع "سامر جدة" منذ 3 أشهر

تركتها إحدى الشركات لتتربص بالمواطنين دون حلول من الجهات المعنية

وثَّق مواطن بجدة تجمُّع مياه في أحد الشوارع بحي السامر، وذلك بعد أن تسببت إحدى الشركات بوجود حفرة في الشارع، أدت إلى خروج المياه، وتركتها دون حلول من الجهات المعنية منذ ثلاثة أشهر.

وتفصيلاً، قال المواطن نواف الجهني إن أحد الشوارع بحي السامر يعاني من المياه المجهولة منذ قيام إحدى الشركات بالحفر بالشارع، ثم تدفُّق المياه بالشارع الذي بات مستنقعًا، يهدد الأهالي بالأمراض والأوبئة.. مطالبًا بتحرُّك الجهات الرسمية لإنهاء معاناتهم.

وأشار الجهني إلى أن "المستنقع المائي في الحي بات يشكل معاناة لنا في ظل عدم وجود حلول جذرية لها. وهو يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية لسحب الماء أو ردم الحفرة؛ إذ إنه إضافة لخطرها على الأطفال أصبحت مكانًا مناسبًا لتجمع البعوض والحشرات الضارة؛ وهو ما يتسبب في الأمراض الوبائية للأهالي".