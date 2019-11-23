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انهيار صخري يغلق "عقبة حزنة" احترازيًّا

ضمانًا لسلامة مرتاديها

أغلقت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة عقبة حزنة ضمانًا لسلامة مرتاديها؛ وذلك بعد انهيار الصخور في أحد المواقع.

وكشف المتحدث الإعلامي بمدني الباحة، العقيد جمعان دايس، عن أن الإغلاق كان احترازيًّا.

وكان تساقط الصخور قد تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم في عقبة الباحة بعد سقوطها على مركبته، وأُغلقت العقبة إثر الحادث قرابة الساعة، وأُعيد فتحها قرابة الساعة السابعة مساء اليوم.

الباحة عقبة حزنة انهيار صخري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انهيار صخري يغلق "عقبة حزنة" احترازيًّا
سبق

أغلقت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة عقبة حزنة ضمانًا لسلامة مرتاديها؛ وذلك بعد انهيار الصخور في أحد المواقع.

وكشف المتحدث الإعلامي بمدني الباحة، العقيد جمعان دايس، عن أن الإغلاق كان احترازيًّا.

وكان تساقط الصخور قد تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم في عقبة الباحة بعد سقوطها على مركبته، وأُغلقت العقبة إثر الحادث قرابة الساعة، وأُعيد فتحها قرابة الساعة السابعة مساء اليوم.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:13 PM

انهيار صخري يغلق "عقبة حزنة" احترازيًّا

ضمانًا لسلامة مرتاديها

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
4,588

أغلقت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة عقبة حزنة ضمانًا لسلامة مرتاديها؛ وذلك بعد انهيار الصخور في أحد المواقع.

وكشف المتحدث الإعلامي بمدني الباحة، العقيد جمعان دايس، عن أن الإغلاق كان احترازيًّا.

وكان تساقط الصخور قد تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم في عقبة الباحة بعد سقوطها على مركبته، وأُغلقت العقبة إثر الحادث قرابة الساعة، وأُعيد فتحها قرابة الساعة السابعة مساء اليوم.

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