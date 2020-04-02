الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج

أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمس

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.



وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.