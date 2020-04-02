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الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج

أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمس

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.


وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج
سبق

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.


وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:46 AM

الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج

أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - بكين
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1,989

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.


وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

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