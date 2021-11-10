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محافظ مصرف الإمارات: مشروع "عابر" المشترك مع السعودية نموذج مبتكر للعملة الرقمية

ضمن فعاليات القمة الـ15 لمجلس الخدمات المالية المنعقد بجدة

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، أن مصرف الإمارات المركزي يحرص على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية ضمن أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، بجدة.

وأضاف: "يعد مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية نموذجًا مبتكرًا لنجاح هذا التعاون"، وأكد على أن "التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية"، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة.

وقال: "ندعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية".

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدأت أمس الثلاثاء بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، وتهدف إلى تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ مصرف الإمارات: مشروع "عابر" المشترك مع السعودية نموذج مبتكر للعملة الرقمية
سبق

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، أن مصرف الإمارات المركزي يحرص على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية ضمن أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، بجدة.

وأضاف: "يعد مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية نموذجًا مبتكرًا لنجاح هذا التعاون"، وأكد على أن "التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية"، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة.

وقال: "ندعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية".

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدأت أمس الثلاثاء بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، وتهدف إلى تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:03 PM

محافظ مصرف الإمارات: مشروع "عابر" المشترك مع السعودية نموذج مبتكر للعملة الرقمية

ضمن فعاليات القمة الـ15 لمجلس الخدمات المالية المنعقد بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، أن مصرف الإمارات المركزي يحرص على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية ضمن أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، بجدة.

وأضاف: "يعد مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية نموذجًا مبتكرًا لنجاح هذا التعاون"، وأكد على أن "التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية"، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة.

وقال: "ندعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية".

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدأت أمس الثلاثاء بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، وتهدف إلى تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

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