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بتكلفة 560 ألف ريال..."بناء" تطلق ثالث مراحل مشروع "تاكسي"

تسليم 7 سيارات للأيتام كمصادر دخل متنوعة لهم وفرص عمل جيدة

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية ثالث مراحل مبادرة "تاكسي" وتواكب معها تسليم 7 سيارات لسبعة مستفيدين من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 560880 ريالًا.

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة الدكتور عبدالله السبيعي أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته، توفير وسيلة مواصلات ملائمة، امتلاك سيارة، تفعيل الشراكات المجتمعية، مضيفًا أن شركاء المشروع هم: شركة كيا، شركة الجبر للتمويل، ولاء للتأمين.

وأشار السبيعي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030، حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.

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بتكلفة 560 ألف ريال..."بناء" تطلق ثالث مراحل مشروع "تاكسي"
سبق

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية ثالث مراحل مبادرة "تاكسي" وتواكب معها تسليم 7 سيارات لسبعة مستفيدين من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 560880 ريالًا.

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة الدكتور عبدالله السبيعي أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته، توفير وسيلة مواصلات ملائمة، امتلاك سيارة، تفعيل الشراكات المجتمعية، مضيفًا أن شركاء المشروع هم: شركة كيا، شركة الجبر للتمويل، ولاء للتأمين.

وأشار السبيعي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030، حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:02 PM

بتكلفة 560 ألف ريال..."بناء" تطلق ثالث مراحل مشروع "تاكسي"

تسليم 7 سيارات للأيتام كمصادر دخل متنوعة لهم وفرص عمل جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية ثالث مراحل مبادرة "تاكسي" وتواكب معها تسليم 7 سيارات لسبعة مستفيدين من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 560880 ريالًا.

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة الدكتور عبدالله السبيعي أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته، توفير وسيلة مواصلات ملائمة، امتلاك سيارة، تفعيل الشراكات المجتمعية، مضيفًا أن شركاء المشروع هم: شركة كيا، شركة الجبر للتمويل، ولاء للتأمين.

وأشار السبيعي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030، حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.

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