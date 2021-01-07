النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. أسرة مواطنة تناشد إنقاذها من الكلية المغلقة ونقلها لمستشفى متخصص

زوجها: قُبلت بمستشفى الملك فهد ولم تنقل حتى الآن بحجة عدم توفر سرير

ناشدت أسرة المواطنة "نافعة بن عبيد السراجي"، المسؤولين في "صحة جدة" ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص داخل المحافظة، بعد أن تعذر مستشفى شرق جدة في إجراء عملية لها لإزالة حصوات في الكلى والحالب؛ فيما لا تزال ترقد على السرير الأبيض بذات المستشفى دون تدخل أو نقلها إلى مستشفى آخر.

وتفصيلاً، قال زوجها "محمد العلوي" في شكوى تلقتها "سبق": "دخلت زوجتي نافعة السراجي لمستشفى شرق جدة في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الماضي وبعد الفحص والأشعة تبين وجود حصوات بالكلى والحالب وتسببت في إغلاق الكلية اليمنى تماماً؛ وتم طلب تحويلها من قبل المستشفى إلى مستشفيات جدة في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، غير أن مستشفى الملك عبدالله الموجود في شمال جدة اعتذر عن قبول الحالة، وتم قبول الحالة بمستشفى الملك فهد ولم يتم نقلها إليه حتى الآن بحجة عدم توفر سرير على حد قوله.

وأضاف: "زوجتي منومة حتى الآن ولم يتخذ المستشفى أي إجراء آخر، فيما عدا انتظار توفر سرير في مستشفى الملك فهد بجدة".

وأشار زوجها والذي يعمل في الحد الجنوبي إلى أن التأخر في نقلها إلى مستشفى آخر متخصص قد يتسبب لها في مضاعفات بحسب الأطباء؛ مطالباً مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، توجيه من يلزم بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص لإنقاذ حالتها.

جدة مستشفى شرق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. أسرة مواطنة تناشد إنقاذها من الكلية المغلقة ونقلها لمستشفى متخصص
سبق

ناشدت أسرة المواطنة "نافعة بن عبيد السراجي"، المسؤولين في "صحة جدة" ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص داخل المحافظة، بعد أن تعذر مستشفى شرق جدة في إجراء عملية لها لإزالة حصوات في الكلى والحالب؛ فيما لا تزال ترقد على السرير الأبيض بذات المستشفى دون تدخل أو نقلها إلى مستشفى آخر.

وتفصيلاً، قال زوجها "محمد العلوي" في شكوى تلقتها "سبق": "دخلت زوجتي نافعة السراجي لمستشفى شرق جدة في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الماضي وبعد الفحص والأشعة تبين وجود حصوات بالكلى والحالب وتسببت في إغلاق الكلية اليمنى تماماً؛ وتم طلب تحويلها من قبل المستشفى إلى مستشفيات جدة في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، غير أن مستشفى الملك عبدالله الموجود في شمال جدة اعتذر عن قبول الحالة، وتم قبول الحالة بمستشفى الملك فهد ولم يتم نقلها إليه حتى الآن بحجة عدم توفر سرير على حد قوله.

وأضاف: "زوجتي منومة حتى الآن ولم يتخذ المستشفى أي إجراء آخر، فيما عدا انتظار توفر سرير في مستشفى الملك فهد بجدة".

وأشار زوجها والذي يعمل في الحد الجنوبي إلى أن التأخر في نقلها إلى مستشفى آخر متخصص قد يتسبب لها في مضاعفات بحسب الأطباء؛ مطالباً مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، توجيه من يلزم بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص لإنقاذ حالتها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
12:48 PM

جدة.. أسرة مواطنة تناشد إنقاذها من الكلية المغلقة ونقلها لمستشفى متخصص

زوجها: قُبلت بمستشفى الملك فهد ولم تنقل حتى الآن بحجة عدم توفر سرير

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
1,845

ناشدت أسرة المواطنة "نافعة بن عبيد السراجي"، المسؤولين في "صحة جدة" ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص داخل المحافظة، بعد أن تعذر مستشفى شرق جدة في إجراء عملية لها لإزالة حصوات في الكلى والحالب؛ فيما لا تزال ترقد على السرير الأبيض بذات المستشفى دون تدخل أو نقلها إلى مستشفى آخر.

وتفصيلاً، قال زوجها "محمد العلوي" في شكوى تلقتها "سبق": "دخلت زوجتي نافعة السراجي لمستشفى شرق جدة في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الماضي وبعد الفحص والأشعة تبين وجود حصوات بالكلى والحالب وتسببت في إغلاق الكلية اليمنى تماماً؛ وتم طلب تحويلها من قبل المستشفى إلى مستشفيات جدة في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، غير أن مستشفى الملك عبدالله الموجود في شمال جدة اعتذر عن قبول الحالة، وتم قبول الحالة بمستشفى الملك فهد ولم يتم نقلها إليه حتى الآن بحجة عدم توفر سرير على حد قوله.

وأضاف: "زوجتي منومة حتى الآن ولم يتخذ المستشفى أي إجراء آخر، فيما عدا انتظار توفر سرير في مستشفى الملك فهد بجدة".

وأشار زوجها والذي يعمل في الحد الجنوبي إلى أن التأخر في نقلها إلى مستشفى آخر متخصص قد يتسبب لها في مضاعفات بحسب الأطباء؛ مطالباً مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، توجيه من يلزم بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص لإنقاذ حالتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,184
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة