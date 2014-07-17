موسم جدة يوقف الفعاليات بسبب خسوف القمر الليلة

أعلن موسم جدة عن إيقاف الفعاليات مساء اليوم بسبب خسوف القمر.
وقال في بيان رسمي إنه تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد، سائلاً الرحمة والمغفرة للجميع.
أعلن موسم جدة عن إيقاف الفعاليات مساء اليوم بسبب خسوف القمر.
وقال في بيان رسمي إنه تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد، سائلاً الرحمة والمغفرة للجميع.
أعلن موسم جدة عن إيقاف الفعاليات مساء اليوم بسبب خسوف القمر.
وقال في بيان رسمي إنه تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد، سائلاً الرحمة والمغفرة للجميع.
أعلن موسم جدة عن إيقاف الفعاليات مساء اليوم بسبب خسوف القمر.
وقال في بيان رسمي إنه تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد، سائلاً الرحمة والمغفرة للجميع.