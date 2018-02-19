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"هبات أقرب للعاصفة".. أجواء مغبرة تجتاح مناطق المملكة والمخاطر 3 فاحذرهم

حركة الرياح تكشف عن تأثر أجزاءٍ واسعة وإثارة الموجات.. "سبت يضم العاصمة"

يجمع آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح على تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، برياحٍ أقرب ما تكون للعاصفة، يُتوقع أن تتسبّب في إثارة موجات غبارية واسعة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة، اليوم، بهبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجاتٍ غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبيرٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، فهي تتركز بشكل أساسي في كل من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقتَي حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة إلى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، حيث ستشهد هذه المناطق موجات غبارية قوية أحياناً، تترافق بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.

وتستوجب هذه الأحوال الجوية -وفق موقع "طقس العرب"- الانتباه من: "خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة، وخطر التدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف أحياناً، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هبات أقرب للعاصفة".. أجواء مغبرة تجتاح مناطق المملكة والمخاطر 3 فاحذرهم
سبق

يجمع آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح على تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، برياحٍ أقرب ما تكون للعاصفة، يُتوقع أن تتسبّب في إثارة موجات غبارية واسعة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة، اليوم، بهبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجاتٍ غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبيرٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، فهي تتركز بشكل أساسي في كل من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقتَي حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة إلى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، حيث ستشهد هذه المناطق موجات غبارية قوية أحياناً، تترافق بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.

وتستوجب هذه الأحوال الجوية -وفق موقع "طقس العرب"- الانتباه من: "خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة، وخطر التدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف أحياناً، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:05 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:20 PM

"هبات أقرب للعاصفة".. أجواء مغبرة تجتاح مناطق المملكة والمخاطر 3 فاحذرهم

حركة الرياح تكشف عن تأثر أجزاءٍ واسعة وإثارة الموجات.. "سبت يضم العاصمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجمع آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح على تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، برياحٍ أقرب ما تكون للعاصفة، يُتوقع أن تتسبّب في إثارة موجات غبارية واسعة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة، اليوم، بهبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجاتٍ غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبيرٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، فهي تتركز بشكل أساسي في كل من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقتَي حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة إلى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، حيث ستشهد هذه المناطق موجات غبارية قوية أحياناً، تترافق بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.

وتستوجب هذه الأحوال الجوية -وفق موقع "طقس العرب"- الانتباه من: "خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة، وخطر التدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف أحياناً، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".

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