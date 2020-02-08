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تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا

زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

الأهلي رئيس الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا
سبق

زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
08:36 PM

تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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4,776

زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

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