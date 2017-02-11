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مستشفى ينبع العام يحصل على اعتماد "سباهي" بعد اجتيازه التقييم الشامل

طبق المعايير المتعلقة بتوفير الخدمات العلاجية للمرضى

حصل مستشفى ينبع العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز.

وحقق المستشفى، درجة متقدمة بنسبة اجتياز عامة 92.04 ٪ ونسبة اجتياز معايير متطلبات السلامة الوطنية (ESR) بـ 96.13 ٪، والتي تؤهله ليكون من المستشفيات المتقدمة بالمملكة، وجاء الاعتماد دليلاً على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

يُذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة، حيث وجدت أن المستشفى توفر أقصى درجات الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية، من خلال تطبيق كل المعايير والمتطلبات الصحية المحلية وذلك للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

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مستشفى ينبع العام يحصل على اعتماد "سباهي" بعد اجتيازه التقييم الشامل
سبق

حصل مستشفى ينبع العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز.

وحقق المستشفى، درجة متقدمة بنسبة اجتياز عامة 92.04 ٪ ونسبة اجتياز معايير متطلبات السلامة الوطنية (ESR) بـ 96.13 ٪، والتي تؤهله ليكون من المستشفيات المتقدمة بالمملكة، وجاء الاعتماد دليلاً على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

يُذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة، حيث وجدت أن المستشفى توفر أقصى درجات الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية، من خلال تطبيق كل المعايير والمتطلبات الصحية المحلية وذلك للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:36 PM

مستشفى ينبع العام يحصل على اعتماد "سباهي" بعد اجتيازه التقييم الشامل

طبق المعايير المتعلقة بتوفير الخدمات العلاجية للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حصل مستشفى ينبع العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز.

وحقق المستشفى، درجة متقدمة بنسبة اجتياز عامة 92.04 ٪ ونسبة اجتياز معايير متطلبات السلامة الوطنية (ESR) بـ 96.13 ٪، والتي تؤهله ليكون من المستشفيات المتقدمة بالمملكة، وجاء الاعتماد دليلاً على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

يُذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة، حيث وجدت أن المستشفى توفر أقصى درجات الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية، من خلال تطبيق كل المعايير والمتطلبات الصحية المحلية وذلك للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

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