أمريكا تدرج 8 أفراد و10 كيانات مرتبطة بالنظام السوري على القائمة السوداء

تهدف العقوبات إلى مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم "الأربعاء"، عقوبات جديدة تتعلق بالنظام السوري على عدد من الأفراد والكيانات؛ مما يزيد الضغط على نظام بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء ثمانية أفراد وعشرة كيانات في إجراءات منفصلة اتخذت اليوم؛ لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا تشمل فروعًا للمخابرات العامة والعسكرية السورية؛ وفقًا لـ"رويترز".