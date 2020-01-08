النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحث عن شاب مفقود منذ ١٢ يومًا بعفيف

كان في طريقه لمقرّ عمله بالقصيم واختفى أثره

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت.

وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).

عفيف محمد العتيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحث عن شاب مفقود منذ ١٢ يومًا بعفيف
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت.

وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
07:34 PM

البحث عن شاب مفقود منذ ١٢ يومًا بعفيف

كان في طريقه لمقرّ عمله بالقصيم واختفى أثره

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
4,879

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت.

وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.

وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,804
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,240
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,799

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة