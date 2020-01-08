تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت. وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل. وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).

البحث عن شاب مفقود منذ ١٢ يومًا بعفيف فهد الغبيوي سبق 2020-01-08 تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت.



وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.



وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 07:34 PM

البحث عن شاب مفقود منذ ١٢ يومًا بعفيف كان في طريقه لمقرّ عمله بالقصيم واختفى أثره





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تكثف الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب محمد العتيبي؛ جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد انقطاع أثره بعدما غادر لمقر عمله من مقر سكنه في عفيف إلى منطقة القصيم، منذ ١٢ يومًا مضت.



وذكر شقيقه "خالد" لـ"سبق" أن محمد غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، في طريقه إلى مقر عمله بالمليدا بالقصيم ليلًا، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره، وقد بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة محافظة عفيف، التي عممت بدورها أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه. مشيرًا إلى أن شقيقه لا يشكو من أي أعراض صحية أو مشاكل.



وطالب عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم (0501718523).