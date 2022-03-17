كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية. وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع. وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية عبدالله الراجحي سبق 2020-03-17 كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.



وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.



وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 05:54 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 06:46 PM

"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية تسليمها للجهات الأمنية.. بعدما وثّق شخص مقطع فيديو لها





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كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.



وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.



وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.