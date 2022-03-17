النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية

تسليمها للجهات الأمنية.. بعدما وثّق شخص مقطع فيديو لها

كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.

وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.

وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

الهلال الأحمر بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية
سبق

كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.

وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.

وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:54 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:46 PM

"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية

تسليمها للجهات الأمنية.. بعدما وثّق شخص مقطع فيديو لها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
11,933

كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.

وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.

وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,771

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة