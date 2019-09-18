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بعد أن صال وجال بها في الملاعب.. "باتيستوتا" يبتر ساقه ويطمئن محبيه

"أسطورة الأرجنتين" قام بتركيب طرف صناعي بعد سنوات طويلة من الألم

بعد شكواه من الألم لسنوات طويلة، طمأن جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقًا، محبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي.
ونشر "باتيستوتا" صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.
وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقًا، أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر؛ مضيفًا: "الآن أبدأ عملية التعافي، شكرًا لكم جميعًا على حبكم وقلقكم".
وبحسب "العين" الإخبارية، كان باتيستوتا قد كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه؛ نظرًا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.
وتَسببت هذه الإصابة في استلقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه؛ نظرًا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.
ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني؛ إذ سجل معه 54 هدفًا في 77 مباراة، كما توهج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزًا 207 أهداف خلال 333 مباراة.

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بعد أن صال وجال بها في الملاعب.. "باتيستوتا" يبتر ساقه ويطمئن محبيه
سبق

بعد شكواه من الألم لسنوات طويلة، طمأن جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقًا، محبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي.
ونشر "باتيستوتا" صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.
وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقًا، أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر؛ مضيفًا: "الآن أبدأ عملية التعافي، شكرًا لكم جميعًا على حبكم وقلقكم".
وبحسب "العين" الإخبارية، كان باتيستوتا قد كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه؛ نظرًا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.
وتَسببت هذه الإصابة في استلقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه؛ نظرًا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.
ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني؛ إذ سجل معه 54 هدفًا في 77 مباراة، كما توهج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزًا 207 أهداف خلال 333 مباراة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:32 PM

بعد أن صال وجال بها في الملاعب.. "باتيستوتا" يبتر ساقه ويطمئن محبيه

"أسطورة الأرجنتين" قام بتركيب طرف صناعي بعد سنوات طويلة من الألم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,122

بعد شكواه من الألم لسنوات طويلة، طمأن جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقًا، محبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي.
ونشر "باتيستوتا" صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.
وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقًا، أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر؛ مضيفًا: "الآن أبدأ عملية التعافي، شكرًا لكم جميعًا على حبكم وقلقكم".
وبحسب "العين" الإخبارية، كان باتيستوتا قد كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه؛ نظرًا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.
وتَسببت هذه الإصابة في استلقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه؛ نظرًا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.
ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني؛ إذ سجل معه 54 هدفًا في 77 مباراة، كما توهج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزًا 207 أهداف خلال 333 مباراة.

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