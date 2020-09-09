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شاهد.. حملة رقابية نسائية تغلق 7 محلات خالفت الاشتراطات

ضِمن جولة للإدارة على الأسواق ومحلات التزيين والمشاغل

أسفرت حملة ميدانية قامت بها إدارة الرقابة النسائية بأمانة مكة، عن إغلاق منشآت تجارية تُدار بأيدٍ نسائية بمكة المكرمة؛ لمخالفة الاشتراطات والأنظمة البلدية.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة كوادر نسائية مؤهلة؛ للمشاركة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية.

وقامت الفِرَق الرقابية النسائية بإغلاق 4 منشآت تجارية ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية و3 منشآت ضِمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية، لمخالفة الاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة، تكثيف أعمال الرقابية على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حملة رقابية نسائية تغلق 7 محلات خالفت الاشتراطات
سبق

أسفرت حملة ميدانية قامت بها إدارة الرقابة النسائية بأمانة مكة، عن إغلاق منشآت تجارية تُدار بأيدٍ نسائية بمكة المكرمة؛ لمخالفة الاشتراطات والأنظمة البلدية.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة كوادر نسائية مؤهلة؛ للمشاركة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية.

وقامت الفِرَق الرقابية النسائية بإغلاق 4 منشآت تجارية ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية و3 منشآت ضِمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية، لمخالفة الاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة، تكثيف أعمال الرقابية على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:11 PM

شاهد.. حملة رقابية نسائية تغلق 7 محلات خالفت الاشتراطات

ضِمن جولة للإدارة على الأسواق ومحلات التزيين والمشاغل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,114

أسفرت حملة ميدانية قامت بها إدارة الرقابة النسائية بأمانة مكة، عن إغلاق منشآت تجارية تُدار بأيدٍ نسائية بمكة المكرمة؛ لمخالفة الاشتراطات والأنظمة البلدية.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة كوادر نسائية مؤهلة؛ للمشاركة في أعمال التفتيش على المنشآت التجارية النسائية.

وقامت الفِرَق الرقابية النسائية بإغلاق 4 منشآت تجارية ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية و3 منشآت ضِمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية، لمخالفة الاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة، تكثيف أعمال الرقابية على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

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