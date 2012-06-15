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"الراجحي" يبحث مع وزراء عمل مجلس التعاون عدداً من القضايا المشتركة

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل

شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس، والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد "الراجحي"؛ اجتماعات ثنائية عدة مع نظرائه الوزراء من: روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.

الجدير بالذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة ١٠٨ من مؤتمر العمل الدولي، الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور ١٠٠ عام على إنشائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يبحث مع وزراء عمل مجلس التعاون عدداً من القضايا المشتركة
سبق

شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس، والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد "الراجحي"؛ اجتماعات ثنائية عدة مع نظرائه الوزراء من: روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.

الجدير بالذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة ١٠٨ من مؤتمر العمل الدولي، الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور ١٠٠ عام على إنشائها.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:43 PM

"الراجحي" يبحث مع وزراء عمل مجلس التعاون عدداً من القضايا المشتركة

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس، والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد "الراجحي"؛ اجتماعات ثنائية عدة مع نظرائه الوزراء من: روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.

الجدير بالذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة ١٠٨ من مؤتمر العمل الدولي، الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور ١٠٠ عام على إنشائها.

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