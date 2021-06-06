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بسبب كورونا.. تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

الاتحاد الإفريقي: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب كورونا.. تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم
سبق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:50 PM

بسبب كورونا.. تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

الاتحاد الإفريقي: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام الجاري.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية وافقت على طلبه بتأجيل حفل القرعة الذي كان مقرراً إقامته يوم ٢٥ من الشهر الجاري في الكاميرون لأسبابٍ تتعلق بجائحة كورونا، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.

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