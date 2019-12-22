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بعد تقرير تهالك مبنى "القوام" والخطر.. "تعليم صبيا": سحبنا المشروع وسنعيد طرحه

قالت على لسان متحدثها: رفعنا للوزارة بالأعمال المتبقية وتم التوجيه بالإنذارات النظامية

أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أنه بالإشارة إلى مطالبة أهالي قرية القوام وشكواهم من تهالك المبنى المستأجر، وكونه يعرّض الطالبات للخطر، فقد وجه مدير "تعليم صبيا" بتشكيل لجنة من الأمن والسلامة والتخطيط المدرسي والأجور وإدارة المباني؛ لمعاينة المبنى والرفع بتقرير عاجل.

وتفصيلاً، وقفت اللجنة على المبنى بتاريخ 14/ 4/ 1441هـ، وأشار التقرير المبدئي إلى صلاحية المبنى في الوقت الراهن، وتوفر إجراءات ووسائل الأمن والسلامة في المدرسة، كما أوصت اللجنة المشكلة بتكليف مالك المبنى بإحضار تقرير هندسي يؤكد سلامة المبنى وتقديم التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بما يضمن سلامة المنشأة والمستفيدين منها.

وتجاوباً مع تقرير "سبق" الذي نقل معاناة الأهالي مع المدرسة فيما يخص تعثر المشروع الحكومي، فقد أوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم صبيا" أن الإدارة استكملت إجراءات السحب والرفع بها للوزارة؛ وذلك لتعثر إكماله بعد إنجاز ما نسبته 14% وإخلال الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، وتوجيه إدارة شؤون المباني الإنذارات النظامية.

وأضاف "الحازمي" أنه وبناءً على قرار السحب، فقد تم الرفع لجهاز الوزارة بمقايسة الأعمال المتبقية وذلك بتاريخ 24/ 3/ 1441هـ تمهيداً لطرح استكمال المشروع.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على متابعة جميع المشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للمباني، من خلال استكمال جميع الإجراءات، شاكرين لجهاز الوزارة دعمها الدائم في إطار سعي "تعليم صبيا" لتوفير بيئة تربوية نموذجية من خلال رفع نسبة المباني الحكومية وخفض نسبة المستأجر منها.

تعليم صبيا تهالك المبنى المستأجر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقرير تهالك مبنى "القوام" والخطر.. "تعليم صبيا": سحبنا المشروع وسنعيد طرحه
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أنه بالإشارة إلى مطالبة أهالي قرية القوام وشكواهم من تهالك المبنى المستأجر، وكونه يعرّض الطالبات للخطر، فقد وجه مدير "تعليم صبيا" بتشكيل لجنة من الأمن والسلامة والتخطيط المدرسي والأجور وإدارة المباني؛ لمعاينة المبنى والرفع بتقرير عاجل.

وتفصيلاً، وقفت اللجنة على المبنى بتاريخ 14/ 4/ 1441هـ، وأشار التقرير المبدئي إلى صلاحية المبنى في الوقت الراهن، وتوفر إجراءات ووسائل الأمن والسلامة في المدرسة، كما أوصت اللجنة المشكلة بتكليف مالك المبنى بإحضار تقرير هندسي يؤكد سلامة المبنى وتقديم التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بما يضمن سلامة المنشأة والمستفيدين منها.

وتجاوباً مع تقرير "سبق" الذي نقل معاناة الأهالي مع المدرسة فيما يخص تعثر المشروع الحكومي، فقد أوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم صبيا" أن الإدارة استكملت إجراءات السحب والرفع بها للوزارة؛ وذلك لتعثر إكماله بعد إنجاز ما نسبته 14% وإخلال الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، وتوجيه إدارة شؤون المباني الإنذارات النظامية.

وأضاف "الحازمي" أنه وبناءً على قرار السحب، فقد تم الرفع لجهاز الوزارة بمقايسة الأعمال المتبقية وذلك بتاريخ 24/ 3/ 1441هـ تمهيداً لطرح استكمال المشروع.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على متابعة جميع المشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للمباني، من خلال استكمال جميع الإجراءات، شاكرين لجهاز الوزارة دعمها الدائم في إطار سعي "تعليم صبيا" لتوفير بيئة تربوية نموذجية من خلال رفع نسبة المباني الحكومية وخفض نسبة المستأجر منها.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:25 PM

بعد تقرير تهالك مبنى "القوام" والخطر.. "تعليم صبيا": سحبنا المشروع وسنعيد طرحه

قالت على لسان متحدثها: رفعنا للوزارة بالأعمال المتبقية وتم التوجيه بالإنذارات النظامية

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محمد المواسي - جازان
0
1,063

أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أنه بالإشارة إلى مطالبة أهالي قرية القوام وشكواهم من تهالك المبنى المستأجر، وكونه يعرّض الطالبات للخطر، فقد وجه مدير "تعليم صبيا" بتشكيل لجنة من الأمن والسلامة والتخطيط المدرسي والأجور وإدارة المباني؛ لمعاينة المبنى والرفع بتقرير عاجل.

وتفصيلاً، وقفت اللجنة على المبنى بتاريخ 14/ 4/ 1441هـ، وأشار التقرير المبدئي إلى صلاحية المبنى في الوقت الراهن، وتوفر إجراءات ووسائل الأمن والسلامة في المدرسة، كما أوصت اللجنة المشكلة بتكليف مالك المبنى بإحضار تقرير هندسي يؤكد سلامة المبنى وتقديم التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بما يضمن سلامة المنشأة والمستفيدين منها.

وتجاوباً مع تقرير "سبق" الذي نقل معاناة الأهالي مع المدرسة فيما يخص تعثر المشروع الحكومي، فقد أوضح المتحدث الرسمي بـ"تعليم صبيا" أن الإدارة استكملت إجراءات السحب والرفع بها للوزارة؛ وذلك لتعثر إكماله بعد إنجاز ما نسبته 14% وإخلال الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، وتوجيه إدارة شؤون المباني الإنذارات النظامية.

وأضاف "الحازمي" أنه وبناءً على قرار السحب، فقد تم الرفع لجهاز الوزارة بمقايسة الأعمال المتبقية وذلك بتاريخ 24/ 3/ 1441هـ تمهيداً لطرح استكمال المشروع.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على متابعة جميع المشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للمباني، من خلال استكمال جميع الإجراءات، شاكرين لجهاز الوزارة دعمها الدائم في إطار سعي "تعليم صبيا" لتوفير بيئة تربوية نموذجية من خلال رفع نسبة المباني الحكومية وخفض نسبة المستأجر منها.

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