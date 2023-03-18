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ضمن الإجراءات الاحترازية.. "أمانة جدة" تفعّل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد

لمنع تفشي فيروس كورونا.. ولأهمية الاستمرار في تقديم خدماتها

وجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتفعيل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد بـ"مركز تثقيف العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة" للدورات التثقيفية للعاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات البلدية.

يأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبَل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تفعيل أعمال المركز إلكترونيًّا يأتي لأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات بمختلف الوسائل المتاحة وبصورة احترافية، وإنجاز جميع الخدمات الممكنة للأمانة عن بُعد؛ مبينًا أنه جرى تسليم كل عامل رابطًا يتضمن اسم مستخدم ورقمًا سريًّا عند قيامه بالتسجيل، ويتيح له الدخول على المنظومة وإجراء الدراسة والاختبار عن بُعد دون الحاجة لحضور مركز التثقيف.

يُذكر أن استخراج الشهادة الصحية للعامل بالمنشآت الغذائية والصحية، يرتبط بحصول العامل على دورة تثقيفية كل 3 سنوات بجانب إجراء الفحوصات الطبية التي تُثبت سلامته وخلوّه من الأمراض المعدية.

أمانة جدة منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن الإجراءات الاحترازية.. "أمانة جدة" تفعّل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد
سبق

وجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتفعيل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد بـ"مركز تثقيف العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة" للدورات التثقيفية للعاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات البلدية.

يأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبَل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تفعيل أعمال المركز إلكترونيًّا يأتي لأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات بمختلف الوسائل المتاحة وبصورة احترافية، وإنجاز جميع الخدمات الممكنة للأمانة عن بُعد؛ مبينًا أنه جرى تسليم كل عامل رابطًا يتضمن اسم مستخدم ورقمًا سريًّا عند قيامه بالتسجيل، ويتيح له الدخول على المنظومة وإجراء الدراسة والاختبار عن بُعد دون الحاجة لحضور مركز التثقيف.

يُذكر أن استخراج الشهادة الصحية للعامل بالمنشآت الغذائية والصحية، يرتبط بحصول العامل على دورة تثقيفية كل 3 سنوات بجانب إجراء الفحوصات الطبية التي تُثبت سلامته وخلوّه من الأمراض المعدية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:06 PM

ضمن الإجراءات الاحترازية.. "أمانة جدة" تفعّل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد

لمنع تفشي فيروس كورونا.. ولأهمية الاستمرار في تقديم خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتفعيل منظومة الدراسة والتدريب عن بُعد بـ"مركز تثقيف العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة" للدورات التثقيفية للعاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات البلدية.

يأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبَل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تفعيل أعمال المركز إلكترونيًّا يأتي لأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات بمختلف الوسائل المتاحة وبصورة احترافية، وإنجاز جميع الخدمات الممكنة للأمانة عن بُعد؛ مبينًا أنه جرى تسليم كل عامل رابطًا يتضمن اسم مستخدم ورقمًا سريًّا عند قيامه بالتسجيل، ويتيح له الدخول على المنظومة وإجراء الدراسة والاختبار عن بُعد دون الحاجة لحضور مركز التثقيف.

يُذكر أن استخراج الشهادة الصحية للعامل بالمنشآت الغذائية والصحية، يرتبط بحصول العامل على دورة تثقيفية كل 3 سنوات بجانب إجراء الفحوصات الطبية التي تُثبت سلامته وخلوّه من الأمراض المعدية.

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