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سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربية

يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.

يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.

وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربية
سبق

يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.

يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.

وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:19 PM

سواحل الإسكندرية تجهز أخضر السلة للبطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب بعد غد السبت أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية.

يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.

وينتظر إجراء مراسم القرعة الاثنين المقبل، وتأكد بصفة رسمية مشاركة 6 منتخبات في البطولة (السعودية - مصر- تونس - الجزائر - لبنان- البحرين).

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