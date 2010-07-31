النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طن أغذية في "قلنسية سقطرى"

نفّذ برامج إنسانية وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام في اليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 504 سلال غذائية، تزن 37 طناً و296 كيلوجراماً، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3.024 شخصاً.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

وقد استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طن أغذية في "قلنسية سقطرى"
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 504 سلال غذائية، تزن 37 طناً و296 كيلوجراماً، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3.024 شخصاً.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

وقد استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
03:12 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طن أغذية في "قلنسية سقطرى"

نفّذ برامج إنسانية وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام في اليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
118

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 504 سلال غذائية، تزن 37 طناً و296 كيلوجراماً، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3.024 شخصاً.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

وقد استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,577
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,314

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة