جامعة الطائف تعتمد نتائج التخصصات لدفعتي (٣٨ - ٣٩).. "سبق" تنشر المعدلات

اختبارات علوم الرياضة والقراءات و٦٨ درجة "كفايات" للغة الإنجليزية

اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعة (٣٨ - ٣٩) بالجامعة، فيما تنشر "سبق" بيان المعدلات المقبولة في كل تخصص تم التحويل له بالجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، أن هذه العملية بدأت منذ وقت مبكر، إذ فتحت العمادة المنظومة الجامعية للطلبة في ٢١ رجب الماضي للراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم.

وبيّن الدكتور السواط أن المنظومة الجامعية للطلبة أُغلقت في الخامس من رمضان الجاري، وبدأت بعدها عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيس على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، وعلى المعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين، وكذلك على ترتيب الرغبات.

وأشار السواط إلى أن الطلبة الذين دخلوا عملية الفرز هم من دفعة (٣٨ - ٣٩) حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للدراسة والاختبارات بالجامعة، منوهًا بأن عملية الفرز جرت بطريقة آلية وتنافسية بحسب المقاعد الشاغرة والمعدلات التراكمية للطلاب، مؤكداً عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات.

ولفت الدكتور السواط إلى أن قبول الطلاب والطالبات في تخصص علوم الرياضة يعد قبولاً مبدئياً إلى حين إجراء اختبار اللياقة البدنية الذي سيتم إجراؤه للمقبولين مبدئياً، كما أن التحويل لقسم القراءات يتوقف على حفظ القرآن الكريم كاملاً واجتياز الاختبار الذي سيُجرى للراغبين في التحويل، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستجرى في الجامعة يوم الاثنين الموافق ٢٥ ذي الحجة المقبل.

وذكر عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن القبول في قسم اللغة الإنجليزية يتوقف على حصول الطالب على درجة ٦٨ في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

وأكد السواط أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية والعدالة في جميع تعاملاتها وإجراءاتها، وسيتم نشر المعدلات التراكمية التي اعتمدتها الجامعة هذا العام في عملية تغيير التخصصات في جميع برامج الجامعة لكي يطلع عليها جميع الطلبة، مختتماً تصريحه بتهنئة الطلبة الذين لُبيت رغباتهم، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في تخصصاتهم الجديدة.