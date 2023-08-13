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رئيس بعثة الجامعة العربية: استحقاق مجلس الشيوخ بمصر جرى في مناخ آمن ومنظم

"خطابي": رصدنا جملة من الملاحظات ستُرفع للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات

أكد الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر السفير أحمد رشيد خطابي، أن استحقاق 2020 جرى في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم؛ بما في ذلك على الخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة "كوفيد 19".

وقال خطابي في تصريحات له اليوم: "إن بعثة الجامعة العربية رصدت خلال يومي الاقتراع، جملة من الملاحظات التي ستُرفع للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، معززة بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الانتخابي؛ تمشيًا مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين التي تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة".

وشدد السفير "خطابي" على أن المشاركة الفاعلة للجامعة العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تُعد الأولى من نوعها بمصر بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019، تندرج تحت إطار مواكبتها لكل الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف السلطة القضائية؛ مشيرًا إلى أن الجامعة سبق أن أوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبيةً لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية.

مجلس الشيوخ في مصر السفير أحمد رشيد خطابي

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رئيس بعثة الجامعة العربية: استحقاق مجلس الشيوخ بمصر جرى في مناخ آمن ومنظم
سبق

أكد الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر السفير أحمد رشيد خطابي، أن استحقاق 2020 جرى في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم؛ بما في ذلك على الخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة "كوفيد 19".

وقال خطابي في تصريحات له اليوم: "إن بعثة الجامعة العربية رصدت خلال يومي الاقتراع، جملة من الملاحظات التي ستُرفع للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، معززة بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الانتخابي؛ تمشيًا مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين التي تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة".

وشدد السفير "خطابي" على أن المشاركة الفاعلة للجامعة العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تُعد الأولى من نوعها بمصر بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019، تندرج تحت إطار مواكبتها لكل الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف السلطة القضائية؛ مشيرًا إلى أن الجامعة سبق أن أوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبيةً لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:29 AM

رئيس بعثة الجامعة العربية: استحقاق مجلس الشيوخ بمصر جرى في مناخ آمن ومنظم

"خطابي": رصدنا جملة من الملاحظات ستُرفع للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر السفير أحمد رشيد خطابي، أن استحقاق 2020 جرى في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم؛ بما في ذلك على الخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة "كوفيد 19".

وقال خطابي في تصريحات له اليوم: "إن بعثة الجامعة العربية رصدت خلال يومي الاقتراع، جملة من الملاحظات التي ستُرفع للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، معززة بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الانتخابي؛ تمشيًا مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين التي تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة".

وشدد السفير "خطابي" على أن المشاركة الفاعلة للجامعة العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تُعد الأولى من نوعها بمصر بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019، تندرج تحت إطار مواكبتها لكل الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف السلطة القضائية؛ مشيرًا إلى أن الجامعة سبق أن أوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبيةً لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية.

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