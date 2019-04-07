احتفل ليلة أمس الشيخ علي القحطاني بزواج ابنه الدكتور "بدر"، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الطائف، بحضور جمع كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"القحطاني" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل ليلة أمس الشيخ علي القحطاني بزواج ابنه الدكتور "بدر"، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الطائف، بحضور جمع كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
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"القحطاني" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-07
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:18 AM
"القحطاني" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل ليلة أمس الشيخ علي القحطاني بزواج ابنه الدكتور "بدر"، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الطائف، بحضور جمع كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
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