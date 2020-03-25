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"المطلق" للتجار: كونوا خير معين للناس والدولة.. وانتهاز المصائب لزيادة الأرباح حرام

قال إن كرام الناس إذا حلت النكبات والأوبئة يرخصون أموالهم ويواسون الناس

شدَّد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على الدور المهم للقطاع الخاص والمحال التجارية في الظروف التي تعيشها السعودية في مكافحة فيروس كورونا، مهيبًا بالتجار إلى أن يكونوا خير معين للناس والدولة، ومحذرًا من أن انتهاز الفرص لرفع الأسعار حرام ولؤم، ولا يجوز؛ لما فيه من مخالفة لولي الأمر، وجشع يضر بالناس.

وقال في حديثه في برنامج فتاوى على القناة السعودية: "نأمل من التجار في بلادنا -وهو ظننا بهم- الاحتساب في تطبيق إجراءات الدولة، ورحمة الناس، فإن مَن رحمهم رحمه الله، والبُعد عن المحق". داعيًا إياهم إلى تقوى الله، وأن يكونوا في هذا الوباء وفي هذه المصائب خير معين للدولة.

ولفت إلى أن كرام الناس إذا حلت المصائب والنكبات والأوبئة يرخصون أموالهم، ويواسون الناس، ويشاركون الدولة في تحمُّل الأعباء والمسؤوليات.

وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله إن انتهاز المصائب واستغلال الأوبئة لزيادة الأرباح لؤم وحرام، ولا يجوز. والله إن الأموال الممحوقة بزوال البركة عنها عذاب وخسارة". مذكِّرا بقوله تعالى: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، وقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا}.

عضو هيئة كبار العلماء المحال التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" للتجار: كونوا خير معين للناس والدولة.. وانتهاز المصائب لزيادة الأرباح حرام
سبق

شدَّد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على الدور المهم للقطاع الخاص والمحال التجارية في الظروف التي تعيشها السعودية في مكافحة فيروس كورونا، مهيبًا بالتجار إلى أن يكونوا خير معين للناس والدولة، ومحذرًا من أن انتهاز الفرص لرفع الأسعار حرام ولؤم، ولا يجوز؛ لما فيه من مخالفة لولي الأمر، وجشع يضر بالناس.

وقال في حديثه في برنامج فتاوى على القناة السعودية: "نأمل من التجار في بلادنا -وهو ظننا بهم- الاحتساب في تطبيق إجراءات الدولة، ورحمة الناس، فإن مَن رحمهم رحمه الله، والبُعد عن المحق". داعيًا إياهم إلى تقوى الله، وأن يكونوا في هذا الوباء وفي هذه المصائب خير معين للدولة.

ولفت إلى أن كرام الناس إذا حلت المصائب والنكبات والأوبئة يرخصون أموالهم، ويواسون الناس، ويشاركون الدولة في تحمُّل الأعباء والمسؤوليات.

وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله إن انتهاز المصائب واستغلال الأوبئة لزيادة الأرباح لؤم وحرام، ولا يجوز. والله إن الأموال الممحوقة بزوال البركة عنها عذاب وخسارة". مذكِّرا بقوله تعالى: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، وقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا}.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:51 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:23 AM

"المطلق" للتجار: كونوا خير معين للناس والدولة.. وانتهاز المصائب لزيادة الأرباح حرام

قال إن كرام الناس إذا حلت النكبات والأوبئة يرخصون أموالهم ويواسون الناس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
5,010

شدَّد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على الدور المهم للقطاع الخاص والمحال التجارية في الظروف التي تعيشها السعودية في مكافحة فيروس كورونا، مهيبًا بالتجار إلى أن يكونوا خير معين للناس والدولة، ومحذرًا من أن انتهاز الفرص لرفع الأسعار حرام ولؤم، ولا يجوز؛ لما فيه من مخالفة لولي الأمر، وجشع يضر بالناس.

وقال في حديثه في برنامج فتاوى على القناة السعودية: "نأمل من التجار في بلادنا -وهو ظننا بهم- الاحتساب في تطبيق إجراءات الدولة، ورحمة الناس، فإن مَن رحمهم رحمه الله، والبُعد عن المحق". داعيًا إياهم إلى تقوى الله، وأن يكونوا في هذا الوباء وفي هذه المصائب خير معين للدولة.

ولفت إلى أن كرام الناس إذا حلت المصائب والنكبات والأوبئة يرخصون أموالهم، ويواسون الناس، ويشاركون الدولة في تحمُّل الأعباء والمسؤوليات.

وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله إن انتهاز المصائب واستغلال الأوبئة لزيادة الأرباح لؤم وحرام، ولا يجوز. والله إن الأموال الممحوقة بزوال البركة عنها عذاب وخسارة". مذكِّرا بقوله تعالى: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، وقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا}.

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