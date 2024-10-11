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واقعة مكررة.. العشرات يهاجمون مركزًا أمنيًا في باريس بـ"مفرقعات هاون"

40 شخصًا سببوا أضرارًا بعدد من السيارات التابعة للشرطة دون وقوع إصابات

هاجم ما يقارب 40 شخصًا مركزاً للشرطة في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تُعرف بـ"مفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط إصابات، ليل السبت الأحد.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، تسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة، وكذلك في باب المدخل الزجاجي بالمركز الواقع بمدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية.

وقالت مديرية شرطة باريس إنه تم العثور على ثمانية من المقذوفات على مقربة من المركز.

وبحسب سكاي نيوز عربية بدأت الحوادث قبيل منتصف الليل وانتهت بعد ساعة، ولم يتمّ توقيف أي شخص على خلفية الهجوم.

وأعرب قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، عن "دعمه للشرطيين الذين استُهدفوا بهذه الأعمال غير المقبولة".

وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش: "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام.. لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسأل: "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم بحماية قواتها الأمنية؟".

وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في أبريل الماضي خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.

ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واقعة مكررة.. العشرات يهاجمون مركزًا أمنيًا في باريس بـ"مفرقعات هاون"
سبق

هاجم ما يقارب 40 شخصًا مركزاً للشرطة في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تُعرف بـ"مفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط إصابات، ليل السبت الأحد.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، تسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة، وكذلك في باب المدخل الزجاجي بالمركز الواقع بمدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية.

وقالت مديرية شرطة باريس إنه تم العثور على ثمانية من المقذوفات على مقربة من المركز.

وبحسب سكاي نيوز عربية بدأت الحوادث قبيل منتصف الليل وانتهت بعد ساعة، ولم يتمّ توقيف أي شخص على خلفية الهجوم.

وأعرب قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، عن "دعمه للشرطيين الذين استُهدفوا بهذه الأعمال غير المقبولة".

وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش: "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام.. لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسأل: "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم بحماية قواتها الأمنية؟".

وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في أبريل الماضي خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.

ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:43 PM

واقعة مكررة.. العشرات يهاجمون مركزًا أمنيًا في باريس بـ"مفرقعات هاون"

40 شخصًا سببوا أضرارًا بعدد من السيارات التابعة للشرطة دون وقوع إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجم ما يقارب 40 شخصًا مركزاً للشرطة في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تُعرف بـ"مفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط إصابات، ليل السبت الأحد.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، تسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة، وكذلك في باب المدخل الزجاجي بالمركز الواقع بمدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية.

وقالت مديرية شرطة باريس إنه تم العثور على ثمانية من المقذوفات على مقربة من المركز.

وبحسب سكاي نيوز عربية بدأت الحوادث قبيل منتصف الليل وانتهت بعد ساعة، ولم يتمّ توقيف أي شخص على خلفية الهجوم.

وأعرب قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، عن "دعمه للشرطيين الذين استُهدفوا بهذه الأعمال غير المقبولة".

وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش: "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام.. لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسأل: "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم بحماية قواتها الأمنية؟".

وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في أبريل الماضي خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.

ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية.

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