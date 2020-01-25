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المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير

أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".

وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".

وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".

من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال عبدالله المعيوف الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير
سبق

أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".

وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".

وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".

من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:49 PM

المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".

وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".

وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".

من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".

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