المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير
أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".
وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".
وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".
من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".
المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-25
أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".
وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".
وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".
من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:49 PM
المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير
أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".
وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".
وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".
من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".