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إخلاء ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات من الزوّار.. احترازيًا

في ظل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره

أخلت أمانة العاصمة المقدسة؛ ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، من الزوّار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديه.

ويشهد جبل الرحمة بمشعر عرفات، إقبالاً كبيرًا من الزوّار على مدار الساعة، خصوصًا من المعتمرين والزوار الذين يحرصون على زيارة الجبل وأخذ صور تذكارية للمكان.

وجاء إجلاء الساحات المحيطة بالجبل من الزوار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة جبل الرحمة مشعر عرفات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخلاء ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات من الزوّار.. احترازيًا
سبق

أخلت أمانة العاصمة المقدسة؛ ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، من الزوّار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديه.

ويشهد جبل الرحمة بمشعر عرفات، إقبالاً كبيرًا من الزوّار على مدار الساعة، خصوصًا من المعتمرين والزوار الذين يحرصون على زيارة الجبل وأخذ صور تذكارية للمكان.

وجاء إجلاء الساحات المحيطة بالجبل من الزوار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:52 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:24 AM

إخلاء ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات من الزوّار.. احترازيًا

في ظل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
4
3,527

أخلت أمانة العاصمة المقدسة؛ ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، من الزوّار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديه.

ويشهد جبل الرحمة بمشعر عرفات، إقبالاً كبيرًا من الزوّار على مدار الساعة، خصوصًا من المعتمرين والزوار الذين يحرصون على زيارة الجبل وأخذ صور تذكارية للمكان.

وجاء إجلاء الساحات المحيطة بالجبل من الزوار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

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