إخلاء ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات من الزوّار.. احترازيًا

في ظل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره

أخلت أمانة العاصمة المقدسة؛ ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، من الزوّار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديه.

ويشهد جبل الرحمة بمشعر عرفات، إقبالاً كبيرًا من الزوّار على مدار الساعة، خصوصًا من المعتمرين والزوار الذين يحرصون على زيارة الجبل وأخذ صور تذكارية للمكان.

وجاء إجلاء الساحات المحيطة بالجبل من الزوار، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.