أصيب 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة، في حادث انقلاب لمركبة تستقلّها عائلة بمحافظة المخواة. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق. وأضاف: أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة.

7 إصابات بعضها خطيرة في حادث انقلاب مركبة عائلة بالمخواة عبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-07 أصيب 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة، في حادث انقلاب لمركبة تستقلّها عائلة بمحافظة المخواة.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق.



وأضاف: أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 04:11 PM

7 إصابات بعضها خطيرة في حادث انقلاب مركبة عائلة بالمخواة 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر تباشر الحادث





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أصيب 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة، في حادث انقلاب لمركبة تستقلّها عائلة بمحافظة المخواة.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق.



وأضاف: أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، وإصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة.