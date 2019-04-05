أملج.. منع "إفطار الصائم" من دون تصاريح ومهلة أسبوعين لاستكمال الإجراءات

بدء استقبال طلبات الراغبين في إقامة المشروع خلال شهر رمضان

حددت محافظة أملج آلية لتنظيم تصاريح "إفطار صائم" وفق شروط وضوابط جديدة يترتب عليها التنسيق مع عددٍ من جهات حكومية، لافتة إلى أنها بدأت في استقبال طلبات الراغبين في إقامة المشروع لشهر رمضان المقبل لعام ١٤٤٠هـ، سواء أكان الراغبون أفرادًا أم جمعيات خيرية أم مؤسسات أهلية.

جاء ذلك خلال تعميم تم توزيعه على الجهات الحكومية، وجهت من خلاله بمنع إقامة إفطار الصائمين من دون تصريح على أن يتوافق مع ضوابط البلدية، وبإشراف صحة البيئة وتوفر اشتراطات السلامة في الأغذية والأطعمة التي تقدم للصائمين لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأفاد التعميم بأن من الشروط أيضًا الحصول على موافقة الشرطة والمرور لسلامة المارة والعابرين، وتوفر المواقف النظامية حول الموقع على ألا يتسبب في حدوث مخالفات مرورية من وقوف خاطئ أو اختناقات لحركة السير داخل المحافظة، كذلك توفير وسائل السلامة الخاصة بالدفاع المدني.

كما منحت محافظة أملج مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل لاستكمال تلك الإجراءات لاستخراج التصاريح النظامية لإفطار صائم.