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هولندا: الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز 40 ألفاً.. و94 وفاة جديدة

سجّلت السلطات الصحية الهولندية، اليوم، 445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل عدد الإصابات إلى 40236.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 إلى 4987.

فيروس كورونا الجديد

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هولندا: الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز 40 ألفاً.. و94 وفاة جديدة
سبق

سجّلت السلطات الصحية الهولندية، اليوم، 445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل عدد الإصابات إلى 40236.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 إلى 4987.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:39 PM

هولندا: الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز 40 ألفاً.. و94 وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية الهولندية، اليوم، 445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل عدد الإصابات إلى 40236.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 إلى 4987.

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