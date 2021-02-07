وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.

أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.

"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-07 أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار. وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 12:26 PM

"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا قالت: نعتذر عن عدم استقبال المحطات مَن ليس لديه حجز سفر





A A A





5 مشاركة

أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.

وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.