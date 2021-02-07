"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا
قالت: نعتذر عن عدم استقبال المحطات مَن ليس لديه حجز سفر
أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.
وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.
"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-07
أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.
وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:26 PM
"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا
قالت: نعتذر عن عدم استقبال المحطات مَن ليس لديه حجز سفر
أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.
وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.