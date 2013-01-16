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في ظل تفشي "أوميكرون".. ألمانيا مقبلة على أسابيع صعبة للغاية

"لاوترباخ" حذر من زيادة أعداد الوفيات

حذّر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الأحد، من زيادة أعداد الوفيات ومن مواجهة تقييدات هائلة في العلاج بالمستشفيات، في ظل موجة تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إننا مهددون بمواجهة أسابيع صعبة للغاية في ألمانيا، ويجب ألا نجنح نحو الشعور بالأمان بالنظر إلى تراجع الأعداد بالمستشفيات، لا سيما في وحدات الرعاية المركزة"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبين "لاوترباخ" أن الوضع في المستشفيات سوف يتفاقم مجددًا، وأن هناك زيادة حاليًا في عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنًّا الذين لديهم مخالطات كثيرة.

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في ظل تفشي "أوميكرون".. ألمانيا مقبلة على أسابيع صعبة للغاية
سبق

حذّر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الأحد، من زيادة أعداد الوفيات ومن مواجهة تقييدات هائلة في العلاج بالمستشفيات، في ظل موجة تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إننا مهددون بمواجهة أسابيع صعبة للغاية في ألمانيا، ويجب ألا نجنح نحو الشعور بالأمان بالنظر إلى تراجع الأعداد بالمستشفيات، لا سيما في وحدات الرعاية المركزة"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبين "لاوترباخ" أن الوضع في المستشفيات سوف يتفاقم مجددًا، وأن هناك زيادة حاليًا في عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنًّا الذين لديهم مخالطات كثيرة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:27 PM

في ظل تفشي "أوميكرون".. ألمانيا مقبلة على أسابيع صعبة للغاية

"لاوترباخ" حذر من زيادة أعداد الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الأحد، من زيادة أعداد الوفيات ومن مواجهة تقييدات هائلة في العلاج بالمستشفيات، في ظل موجة تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إننا مهددون بمواجهة أسابيع صعبة للغاية في ألمانيا، ويجب ألا نجنح نحو الشعور بالأمان بالنظر إلى تراجع الأعداد بالمستشفيات، لا سيما في وحدات الرعاية المركزة"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبين "لاوترباخ" أن الوضع في المستشفيات سوف يتفاقم مجددًا، وأن هناك زيادة حاليًا في عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنًّا الذين لديهم مخالطات كثيرة.

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