النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة

إجمالي المتعافين 138 شخصًا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورًا وبائيًّا جديدًا، بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.

كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافيًا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها؛ ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز إلى أنها 514 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورًا وبائيًّا جديدًا، بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.

كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافيًا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها؛ ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز إلى أنها 514 حالة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:23 AM

ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة

إجمالي المتعافين 138 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
133

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورًا وبائيًّا جديدًا، بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.

كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافيًا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها؛ ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز إلى أنها 514 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة