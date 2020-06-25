ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة

إجمالي المتعافين 138 شخصًا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورًا وبائيًّا جديدًا، بتسجيل 31 حالة موجبة لفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي حالات الإصابة في ليبيا 670 إصابة.

كما أعلن المركز، تسجيل 6 حالات شفاء، ليكون إجمالي المتعافين 138 متعافيًا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في مدينة سبها؛ ليكون إجمالي الوفيات 18 حالة، وحول الحالات النشطة، أشار المركز إلى أنها 514 حالة.