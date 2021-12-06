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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضبابٌ على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن تكوّن ضبابٍ تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والفريش، واليتمة، وخيبر، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضبابٌ على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن تكوّن ضبابٍ تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والفريش، واليتمة، وخيبر، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:20 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضبابٌ على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن تكوّن ضبابٍ تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والفريش، واليتمة، وخيبر، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,208
201,250 سيارة ..

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