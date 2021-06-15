النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسباب ومخاطر.. استشارية تكشف 6 طرق لمواجهة المشي أثناء النوم

قالت إنه اضطراب سلوكي قد يستمر من بضع ثوان إلى نصف ساعة

أوضحت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة رانيا الشمراني؛ أن المشي أثناء النوم، هو اضطراب سلوكي ينشأ أثناء النوم العميق، ويؤدي إلى المشي أو أداء سلوكياتٍ معقدة أخرى، بينما لا يزال الشخص نائماً، وهو أكثر شيوعاً لدى الأطفال من البالغين، ومن المرجّح أن يحدث إذا كان الشخص لديه تاريخ عائلي للحالة، أو محروماً من النوم، أو عُرضة للاستيقاظ الليلي المتكرّر.

تستمر لأوقات مختلفة

وبيّنت أنه يمكن أن تستمر نوبات المشي في أثناء النوم من بضع ثوانٍ إلى نصف ساعة مع الانتهاء من معظمها في أقل من 10 دقائق، وقد يعود الشخص إلى الفراش وإلى النوم بمفرده، أو قد يستيقظ مرتبكا، بينما لا يزال خارج السرير.

وأضافت: "لقد وجدت دراسة طويلة الأجل أن 29 % من الأطفال بين نحو 2 إلى 13 سنة عانوا من المشي أثناء النوم مع ذروة في الإصابة بين سن 10 و 13 في البالغين، ويقدر معدل الانتشار بنسبة تصل إلى 4 %، وفي كثير من الحالات، لا يتطلب المشي أثناء النوم أي علاج نشط لأن تكرار حدوثه نادر ولا يشكل خطراً كبيراً على النائم أو المحيطين به، وغالباً ما يكون المشي أثناء النوم أقل تكراراً مع التقدم في العمر، لذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم حل المشي أثناء النوم من تلقاء نفسه دون أيّ علاج محدّد".

عواقب صحية خطيرة

وأشارت "الشمراني"؛ الى أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون هناك عواقب صحية خطيرة من المشي أثناء النوم، إذ يمكن أن تحدث الإصابة إذا سقط أو اصطدم الشخص مع شيء أثناء المشي أو الجري، إضافة إلى احتمال سوء التعامل مع الأشياء الحادة أو محاولة الخروج من المنزل، ووجدت الدراسات أن الناس الذين يسيرون أثناء النوم لديهم مستويات أعلى من النعاس المفرط أثناء النهار وأعراض الأرق.

وقالت: "هناك عوامل مختلفة تؤثر في مدى احتمال حدوث هذا النوع من الصحوة الجزئية: التاريخ العائلي والحرمان من النوم، بعض المهدئات، ارتفاع درجة الحرارة، الضغوط النفسية، إضافة إلى بعض اضطرابات النوم كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين".

العلاج بدراسة الحالة

وأشارت استشارية طب النوم، إلى أن العلاج يعتمد على عمر المريض، ومدى تكرار حدوثه، ومدى خطورة الآثار المترتبة على تكرار الحالة، وبالنسبة للأطفال والبالغين، من الأفضل التحدث بشأن المشي أثناء النوم مع طبيب النوم، حيث يمكنه العمل على العثور على السبب الأكثر احتمالاً ووضع خطة علاج مصممة خصيصاً للحالة، وهناك عدد من النهج التي يمكن إدراجها في خطة العلاج، منها التالي:

- إبقاء الأشياء الحادة أو الأسلحة مغلقة بعيداً عن متناول اليد، إغلاق الأبواب والنوافذ، إزالة مخاطر التعثر من الأرض، تركيب أضواء مع أجهزة استشعار الحركة، إذا لزم الأمر، استخدام أجهزة إنذار الباب أو إنذار السرير الذي ينطلق عندما يغادر الشخص السرير.

- علاج اضطرابات النوم إن وجدت، كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين.

- إيقاظ الشخص ما قبل الوقت المعتاد للمشي، يمكن أن يمنع حدوث الصحوة الجزئية التي يمكن أن تثير المشي أثناء النوم.

- تحسين عادات النوم يشجع على نوم أكثر استقراراً، ويحد من خطر الحرمان من النوم الذي يمكن أن يؤدي إلى المشي أثناء النوم.

- العلاج السلوكي المعرفي في حالات التوتر والقلق الشديدين.

- في بعض الحالات النادرة والمتكررة، التي لم ينجح معها العلاجات السابقة، يمكن استخدام المهدئات بجرعات صغيرة وتحت إشراف طبيب النوم المختص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسباب ومخاطر.. استشارية تكشف 6 طرق لمواجهة المشي أثناء النوم
سبق

أوضحت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة رانيا الشمراني؛ أن المشي أثناء النوم، هو اضطراب سلوكي ينشأ أثناء النوم العميق، ويؤدي إلى المشي أو أداء سلوكياتٍ معقدة أخرى، بينما لا يزال الشخص نائماً، وهو أكثر شيوعاً لدى الأطفال من البالغين، ومن المرجّح أن يحدث إذا كان الشخص لديه تاريخ عائلي للحالة، أو محروماً من النوم، أو عُرضة للاستيقاظ الليلي المتكرّر.

تستمر لأوقات مختلفة

وبيّنت أنه يمكن أن تستمر نوبات المشي في أثناء النوم من بضع ثوانٍ إلى نصف ساعة مع الانتهاء من معظمها في أقل من 10 دقائق، وقد يعود الشخص إلى الفراش وإلى النوم بمفرده، أو قد يستيقظ مرتبكا، بينما لا يزال خارج السرير.

وأضافت: "لقد وجدت دراسة طويلة الأجل أن 29 % من الأطفال بين نحو 2 إلى 13 سنة عانوا من المشي أثناء النوم مع ذروة في الإصابة بين سن 10 و 13 في البالغين، ويقدر معدل الانتشار بنسبة تصل إلى 4 %، وفي كثير من الحالات، لا يتطلب المشي أثناء النوم أي علاج نشط لأن تكرار حدوثه نادر ولا يشكل خطراً كبيراً على النائم أو المحيطين به، وغالباً ما يكون المشي أثناء النوم أقل تكراراً مع التقدم في العمر، لذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم حل المشي أثناء النوم من تلقاء نفسه دون أيّ علاج محدّد".

عواقب صحية خطيرة

وأشارت "الشمراني"؛ الى أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون هناك عواقب صحية خطيرة من المشي أثناء النوم، إذ يمكن أن تحدث الإصابة إذا سقط أو اصطدم الشخص مع شيء أثناء المشي أو الجري، إضافة إلى احتمال سوء التعامل مع الأشياء الحادة أو محاولة الخروج من المنزل، ووجدت الدراسات أن الناس الذين يسيرون أثناء النوم لديهم مستويات أعلى من النعاس المفرط أثناء النهار وأعراض الأرق.

وقالت: "هناك عوامل مختلفة تؤثر في مدى احتمال حدوث هذا النوع من الصحوة الجزئية: التاريخ العائلي والحرمان من النوم، بعض المهدئات، ارتفاع درجة الحرارة، الضغوط النفسية، إضافة إلى بعض اضطرابات النوم كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين".

العلاج بدراسة الحالة

وأشارت استشارية طب النوم، إلى أن العلاج يعتمد على عمر المريض، ومدى تكرار حدوثه، ومدى خطورة الآثار المترتبة على تكرار الحالة، وبالنسبة للأطفال والبالغين، من الأفضل التحدث بشأن المشي أثناء النوم مع طبيب النوم، حيث يمكنه العمل على العثور على السبب الأكثر احتمالاً ووضع خطة علاج مصممة خصيصاً للحالة، وهناك عدد من النهج التي يمكن إدراجها في خطة العلاج، منها التالي:

- إبقاء الأشياء الحادة أو الأسلحة مغلقة بعيداً عن متناول اليد، إغلاق الأبواب والنوافذ، إزالة مخاطر التعثر من الأرض، تركيب أضواء مع أجهزة استشعار الحركة، إذا لزم الأمر، استخدام أجهزة إنذار الباب أو إنذار السرير الذي ينطلق عندما يغادر الشخص السرير.

- علاج اضطرابات النوم إن وجدت، كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين.

- إيقاظ الشخص ما قبل الوقت المعتاد للمشي، يمكن أن يمنع حدوث الصحوة الجزئية التي يمكن أن تثير المشي أثناء النوم.

- تحسين عادات النوم يشجع على نوم أكثر استقراراً، ويحد من خطر الحرمان من النوم الذي يمكن أن يؤدي إلى المشي أثناء النوم.

- العلاج السلوكي المعرفي في حالات التوتر والقلق الشديدين.

- في بعض الحالات النادرة والمتكررة، التي لم ينجح معها العلاجات السابقة، يمكن استخدام المهدئات بجرعات صغيرة وتحت إشراف طبيب النوم المختص.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:54 AM

أسباب ومخاطر.. استشارية تكشف 6 طرق لمواجهة المشي أثناء النوم

قالت إنه اضطراب سلوكي قد يستمر من بضع ثوان إلى نصف ساعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
4,940

أوضحت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة رانيا الشمراني؛ أن المشي أثناء النوم، هو اضطراب سلوكي ينشأ أثناء النوم العميق، ويؤدي إلى المشي أو أداء سلوكياتٍ معقدة أخرى، بينما لا يزال الشخص نائماً، وهو أكثر شيوعاً لدى الأطفال من البالغين، ومن المرجّح أن يحدث إذا كان الشخص لديه تاريخ عائلي للحالة، أو محروماً من النوم، أو عُرضة للاستيقاظ الليلي المتكرّر.

تستمر لأوقات مختلفة

وبيّنت أنه يمكن أن تستمر نوبات المشي في أثناء النوم من بضع ثوانٍ إلى نصف ساعة مع الانتهاء من معظمها في أقل من 10 دقائق، وقد يعود الشخص إلى الفراش وإلى النوم بمفرده، أو قد يستيقظ مرتبكا، بينما لا يزال خارج السرير.

وأضافت: "لقد وجدت دراسة طويلة الأجل أن 29 % من الأطفال بين نحو 2 إلى 13 سنة عانوا من المشي أثناء النوم مع ذروة في الإصابة بين سن 10 و 13 في البالغين، ويقدر معدل الانتشار بنسبة تصل إلى 4 %، وفي كثير من الحالات، لا يتطلب المشي أثناء النوم أي علاج نشط لأن تكرار حدوثه نادر ولا يشكل خطراً كبيراً على النائم أو المحيطين به، وغالباً ما يكون المشي أثناء النوم أقل تكراراً مع التقدم في العمر، لذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم حل المشي أثناء النوم من تلقاء نفسه دون أيّ علاج محدّد".

عواقب صحية خطيرة

وأشارت "الشمراني"؛ الى أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون هناك عواقب صحية خطيرة من المشي أثناء النوم، إذ يمكن أن تحدث الإصابة إذا سقط أو اصطدم الشخص مع شيء أثناء المشي أو الجري، إضافة إلى احتمال سوء التعامل مع الأشياء الحادة أو محاولة الخروج من المنزل، ووجدت الدراسات أن الناس الذين يسيرون أثناء النوم لديهم مستويات أعلى من النعاس المفرط أثناء النهار وأعراض الأرق.

وقالت: "هناك عوامل مختلفة تؤثر في مدى احتمال حدوث هذا النوع من الصحوة الجزئية: التاريخ العائلي والحرمان من النوم، بعض المهدئات، ارتفاع درجة الحرارة، الضغوط النفسية، إضافة إلى بعض اضطرابات النوم كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين".

العلاج بدراسة الحالة

وأشارت استشارية طب النوم، إلى أن العلاج يعتمد على عمر المريض، ومدى تكرار حدوثه، ومدى خطورة الآثار المترتبة على تكرار الحالة، وبالنسبة للأطفال والبالغين، من الأفضل التحدث بشأن المشي أثناء النوم مع طبيب النوم، حيث يمكنه العمل على العثور على السبب الأكثر احتمالاً ووضع خطة علاج مصممة خصيصاً للحالة، وهناك عدد من النهج التي يمكن إدراجها في خطة العلاج، منها التالي:

- إبقاء الأشياء الحادة أو الأسلحة مغلقة بعيداً عن متناول اليد، إغلاق الأبواب والنوافذ، إزالة مخاطر التعثر من الأرض، تركيب أضواء مع أجهزة استشعار الحركة، إذا لزم الأمر، استخدام أجهزة إنذار الباب أو إنذار السرير الذي ينطلق عندما يغادر الشخص السرير.

- علاج اضطرابات النوم إن وجدت، كتوقف النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين.

- إيقاظ الشخص ما قبل الوقت المعتاد للمشي، يمكن أن يمنع حدوث الصحوة الجزئية التي يمكن أن تثير المشي أثناء النوم.

- تحسين عادات النوم يشجع على نوم أكثر استقراراً، ويحد من خطر الحرمان من النوم الذي يمكن أن يؤدي إلى المشي أثناء النوم.

- العلاج السلوكي المعرفي في حالات التوتر والقلق الشديدين.

- في بعض الحالات النادرة والمتكررة، التي لم ينجح معها العلاجات السابقة، يمكن استخدام المهدئات بجرعات صغيرة وتحت إشراف طبيب النوم المختص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة