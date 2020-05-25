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ثلاثة أندية "إنجليزية" وناد "مكسيكي" يستهدفون محترف "الأهلي"

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن محترف النادي الأهلي الحالي، اللاعب ديجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم.

ونقلت الصحف الإسبانية تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إن لاعبه لن يستمر في صفوف الأهلي عطفاً على أزمة مستحقاته وطموحات الفريق.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن اللاعب مطلوب في ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي.

وقدم اللاعب ديجانيني موسماً رائعاً مع الأهلي وظل ينافس على لقب هداف للمسابقة قبل أن يحسمها المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثة أندية "إنجليزية" وناد "مكسيكي" يستهدفون محترف "الأهلي"
سبق

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن محترف النادي الأهلي الحالي، اللاعب ديجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم.

ونقلت الصحف الإسبانية تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إن لاعبه لن يستمر في صفوف الأهلي عطفاً على أزمة مستحقاته وطموحات الفريق.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن اللاعب مطلوب في ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي.

وقدم اللاعب ديجانيني موسماً رائعاً مع الأهلي وظل ينافس على لقب هداف للمسابقة قبل أن يحسمها المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.


25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:12 AM

ثلاثة أندية "إنجليزية" وناد "مكسيكي" يستهدفون محترف "الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
438

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن محترف النادي الأهلي الحالي، اللاعب ديجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم.

ونقلت الصحف الإسبانية تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إن لاعبه لن يستمر في صفوف الأهلي عطفاً على أزمة مستحقاته وطموحات الفريق.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن اللاعب مطلوب في ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي.

وقدم اللاعب ديجانيني موسماً رائعاً مع الأهلي وظل ينافس على لقب هداف للمسابقة قبل أن يحسمها المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.


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