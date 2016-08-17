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قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

تفصيلاً، صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد؛ مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الوزير "الفالح" على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخراً سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة
سبق

أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

تفصيلاً، صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد؛ مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الوزير "الفالح" على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخراً سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
03:20 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:21 PM

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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25,324

أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

تفصيلاً، صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد؛ مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.

وشدد الوزير "الفالح" على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخراً سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

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