النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

نوه بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، باسمه ونيابة عن منسوبي اتحاد المستشفيات العربية التهنئة، للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف: الحمد لله الذي شرّف بلادنا الغالية باحتضان مقدسات المسلمين، وهيأ لهذه البلاد المباركة قيادة حكيمة، تحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، فالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في الحج الاستثنائي مع ظروف جائحة كورونا هي محل فخر واعتزاز لكل مواطن.

ونوه البروفيسور "خوجة" بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مما ينعكس إيجاباً في إعلان خلو الحج من الأمراض والأوبئة.

ودعا البروفيسور "خوجة" أفراد المجتمع بعدم كسر وتجاوز الإجراءات الاحترازية لكورونا، سواء في اللقاءات الأسرية أو الأصدقاء، والاحتفال بعيد الأضحى دون أي تكاسل أو تراخي للتدابير الوقائية، مع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى
سبق

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، باسمه ونيابة عن منسوبي اتحاد المستشفيات العربية التهنئة، للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف: الحمد لله الذي شرّف بلادنا الغالية باحتضان مقدسات المسلمين، وهيأ لهذه البلاد المباركة قيادة حكيمة، تحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، فالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في الحج الاستثنائي مع ظروف جائحة كورونا هي محل فخر واعتزاز لكل مواطن.

ونوه البروفيسور "خوجة" بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مما ينعكس إيجاباً في إعلان خلو الحج من الأمراض والأوبئة.

ودعا البروفيسور "خوجة" أفراد المجتمع بعدم كسر وتجاوز الإجراءات الاحترازية لكورونا، سواء في اللقاءات الأسرية أو الأصدقاء، والاحتفال بعيد الأضحى دون أي تكاسل أو تراخي للتدابير الوقائية، مع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
06:44 PM

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ القيادة بعيد الأضحى

نوه بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
27

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، باسمه ونيابة عن منسوبي اتحاد المستشفيات العربية التهنئة، للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف: الحمد لله الذي شرّف بلادنا الغالية باحتضان مقدسات المسلمين، وهيأ لهذه البلاد المباركة قيادة حكيمة، تحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، فالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في الحج الاستثنائي مع ظروف جائحة كورونا هي محل فخر واعتزاز لكل مواطن.

ونوه البروفيسور "خوجة" بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مما ينعكس إيجاباً في إعلان خلو الحج من الأمراض والأوبئة.

ودعا البروفيسور "خوجة" أفراد المجتمع بعدم كسر وتجاوز الإجراءات الاحترازية لكورونا، سواء في اللقاءات الأسرية أو الأصدقاء، والاحتفال بعيد الأضحى دون أي تكاسل أو تراخي للتدابير الوقائية، مع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة