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جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب"

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .

وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .

وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .


يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب"
سبق

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .

وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .

وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .


يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:03 PM

جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب"

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
12,861

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .

وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .

وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .


يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .

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