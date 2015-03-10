ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم (الثلاثاء)؛ أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد. ولفت "رحمن" في تصريح للصحفيين بجنيف إلى أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحقّ من هذه الظروف؛ وفقًا لـ"رويترز". وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من الظروف التي يعيشها السجناء، خصوصًا السياسيين مع استفحال تفشي "كورونا".

الأمم المتحدة تطالب إيران بإطلاق كل السجناء تجنبًا لإصابتهم بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم (الثلاثاء)؛ أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.



ولفت "رحمن" في تصريح للصحفيين بجنيف إلى أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحقّ من هذه الظروف؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من الظروف التي يعيشها السجناء، خصوصًا السياسيين مع استفحال تفشي "كورونا".

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 06:58 PM

الأمم المتحدة تطالب إيران بإطلاق كل السجناء تجنبًا لإصابتهم بـ"كورونا" "رحمن" أعرب عن قلقه من الظروف التي يعيشونها





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ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم (الثلاثاء)؛ أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.



ولفت "رحمن" في تصريح للصحفيين بجنيف إلى أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحقّ من هذه الظروف؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من الظروف التي يعيشها السجناء، خصوصًا السياسيين مع استفحال تفشي "كورونا".