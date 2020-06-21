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شاهد.. "سجى كمال" أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي

تمنت تكوين منتخب سعودي نسائي رسمي.. مؤكدة: كرة القدم فقط للرجال فكرة غلط!

رفضت سجى كمال (30 عامًا)، أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013، بحسب الأخبار، فكرة أن تكون كرة القدم مخصصة للرجال فقط داعية في حديثها لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية لتصحيح هذه النظرة المغلوطة، ومعبِّرة عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات في كرة القدم.

وأعربت كمال، وهي أول لاعبة سعودية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمشاركتها في مباراة كرة قدم عام 2017 على أعلى قمة جبل "كيليمانجارو"، الجبل الأكثر ارتفاعًا في إفريقيا، عن أمنيتها بتكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل السعودية في البطولات الدولية.

وأشارت في هذا الصدد إلى وجود كثير من المنتخبات النسائية في دول عربية وإسلامية للاعبات يرتدين الحجاب، كالأردن وأفغانستان، لافتة إلى أن أكثر نقد كان يوجَّه لهن أن كرة القدم رياضة للرجال فقط، ولا تصلح للنساء. وقالت: وأنا أرى أن هذه الفكرة غلط، وأحب أن أغيرها.

وأضافت: اعتزلت اللعب منذ أكثر من سنة بعد أن أمضيت 26 عامًا. وبدأت منذ وقت مبكر من حياتي عندما كان عمري أربع سنوات، وليس منذ فترة دراستي الجامعية أو مع النادي.

وأردفت: أول بطولة لعبتها كانت عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتي الأخرى مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا، ورفعنا من خلالها العَلَم السعودي، لكن ليس لدينا تمثيل رسمي من خلال منتخب سعودي نسائي.

وأضافت "كمال" عن بداية تجربة احترافها في نادي أرسنال الإنجليزي: كانت من خلال مدرسة أرسنال في البحرين، ثم سافرت بعدها إلى بريطانيا مع لاعبة من غانا، تسكن بالسعودية، وخضنا تمارين ومباريات تجريبية عدة.

وأشارت إلى أنه يوجد في السعودية العديد من الفرق النسائية لكرة القدم، منها 3 في الشرقية، و6 في الرياض، وفريق في جدة. مشيرة إلى أنها تميل إلى اللعب في مركز الهجوم، وتفضل متابعة المحترف الهلالي جوميز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سجى كمال" أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي
سبق

رفضت سجى كمال (30 عامًا)، أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013، بحسب الأخبار، فكرة أن تكون كرة القدم مخصصة للرجال فقط داعية في حديثها لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية لتصحيح هذه النظرة المغلوطة، ومعبِّرة عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات في كرة القدم.

وأعربت كمال، وهي أول لاعبة سعودية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمشاركتها في مباراة كرة قدم عام 2017 على أعلى قمة جبل "كيليمانجارو"، الجبل الأكثر ارتفاعًا في إفريقيا، عن أمنيتها بتكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل السعودية في البطولات الدولية.

وأشارت في هذا الصدد إلى وجود كثير من المنتخبات النسائية في دول عربية وإسلامية للاعبات يرتدين الحجاب، كالأردن وأفغانستان، لافتة إلى أن أكثر نقد كان يوجَّه لهن أن كرة القدم رياضة للرجال فقط، ولا تصلح للنساء. وقالت: وأنا أرى أن هذه الفكرة غلط، وأحب أن أغيرها.

وأضافت: اعتزلت اللعب منذ أكثر من سنة بعد أن أمضيت 26 عامًا. وبدأت منذ وقت مبكر من حياتي عندما كان عمري أربع سنوات، وليس منذ فترة دراستي الجامعية أو مع النادي.

وأردفت: أول بطولة لعبتها كانت عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتي الأخرى مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا، ورفعنا من خلالها العَلَم السعودي، لكن ليس لدينا تمثيل رسمي من خلال منتخب سعودي نسائي.

وأضافت "كمال" عن بداية تجربة احترافها في نادي أرسنال الإنجليزي: كانت من خلال مدرسة أرسنال في البحرين، ثم سافرت بعدها إلى بريطانيا مع لاعبة من غانا، تسكن بالسعودية، وخضنا تمارين ومباريات تجريبية عدة.

وأشارت إلى أنه يوجد في السعودية العديد من الفرق النسائية لكرة القدم، منها 3 في الشرقية، و6 في الرياض، وفريق في جدة. مشيرة إلى أنها تميل إلى اللعب في مركز الهجوم، وتفضل متابعة المحترف الهلالي جوميز.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:33 AM

شاهد.. "سجى كمال" أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي

تمنت تكوين منتخب سعودي نسائي رسمي.. مؤكدة: كرة القدم فقط للرجال فكرة غلط!

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عبدالحكيم شار - الرياض
11
2,000

رفضت سجى كمال (30 عامًا)، أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013، بحسب الأخبار، فكرة أن تكون كرة القدم مخصصة للرجال فقط داعية في حديثها لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية لتصحيح هذه النظرة المغلوطة، ومعبِّرة عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات في كرة القدم.

وأعربت كمال، وهي أول لاعبة سعودية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمشاركتها في مباراة كرة قدم عام 2017 على أعلى قمة جبل "كيليمانجارو"، الجبل الأكثر ارتفاعًا في إفريقيا، عن أمنيتها بتكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل السعودية في البطولات الدولية.

وأشارت في هذا الصدد إلى وجود كثير من المنتخبات النسائية في دول عربية وإسلامية للاعبات يرتدين الحجاب، كالأردن وأفغانستان، لافتة إلى أن أكثر نقد كان يوجَّه لهن أن كرة القدم رياضة للرجال فقط، ولا تصلح للنساء. وقالت: وأنا أرى أن هذه الفكرة غلط، وأحب أن أغيرها.

وأضافت: اعتزلت اللعب منذ أكثر من سنة بعد أن أمضيت 26 عامًا. وبدأت منذ وقت مبكر من حياتي عندما كان عمري أربع سنوات، وليس منذ فترة دراستي الجامعية أو مع النادي.

وأردفت: أول بطولة لعبتها كانت عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتي الأخرى مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا، ورفعنا من خلالها العَلَم السعودي، لكن ليس لدينا تمثيل رسمي من خلال منتخب سعودي نسائي.

وأضافت "كمال" عن بداية تجربة احترافها في نادي أرسنال الإنجليزي: كانت من خلال مدرسة أرسنال في البحرين، ثم سافرت بعدها إلى بريطانيا مع لاعبة من غانا، تسكن بالسعودية، وخضنا تمارين ومباريات تجريبية عدة.

وأشارت إلى أنه يوجد في السعودية العديد من الفرق النسائية لكرة القدم، منها 3 في الشرقية، و6 في الرياض، وفريق في جدة. مشيرة إلى أنها تميل إلى اللعب في مركز الهجوم، وتفضل متابعة المحترف الهلالي جوميز.

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