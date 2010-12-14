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الخيل العربية تعرض جمالها غدًا في مركز الملك عبدالعزيز بديراب

١٠ بطولات تنتظر المتأهلين.. والدخول متاح للجماهير ووسائل الإعلام

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة (أ)؛ وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتفتتح المنافسات عند الساعة الـ١٢ ظهرًا بالتصفيات المبدئية للفئة الأولى فئة المهرات عمر السنة، في ٤ مجموعات، تليها فئة المهرات عمر السنتين في ٣ مجموعات، ثم فئة المهرات عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة.. وستكون المنافسات يوم الخميس فئة الأفراس من عمر ٤ سنوات إلى ٦ سنوات وفئة الأفراس من عمر ٧ سنوات إلى ٩ سنوات وفئة الأفراس عمر ١٠ سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في ٣ مجموعات.

ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من ٤ إلى ٦ سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من ٧ إلى ٩ سنوات، وأخيرًا فئة الفحول من ١٠ سنوات فما فوق.

وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية، ويشهد إقامة ست بطولات لـ(المهرات عمر سنة، والمهرات عمر السنتين والثلاث، والأفراس والأمهار عمر السنة، والأمهار عمر السنتين والثلاث، والفحول).. كما ستكون هناك ٤ بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ "للمهرات والأفراس والأمهار والفحول".

من جهته، قال مدير الإعلام بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، علي بن فهد السهلي: اللجان المنظمة للبطولة أنهت الاستعدادات كافة لإقامة العرض، وانتهت لجنة التسجيل من استقبال الخيل وترقيمها.

وأضاف: العرض الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ يعتبر من أهم بطولات جمال الخيل عالميًّا وهو يحمل التصنيف (أ) ثاني أعلى تصنيف في بطولات جمال الخيل على مستوى العالم، وسجل العرض الدولي نجاحات متتابعة طوال الأعوام الماضية، وهذا بفضل الله، ثم الدعم الكبير الذي تجده الفروسية من قِبَل القيادة الرشيدة".

وأردف "السهلي": العمل على إقامة هذا العرض مستمر بمتابعة اللجان المنظمة تحت إشراف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام المركز الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المقبل.. وفي هذه النسخة هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وكانت بلا شك عاملًا أساسيًّا من عوامل النجاح لعملية التنظيم للعرض.

وتابع: سيكون دخول الجماهير ووسائل الإعلام متاحًا طوال إقامة المنافسات، من الساعة الـ١٢ ظهرًا وحتى الساعة الـ٨ مساءً عبر البوابة الخاصة لهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخيل العربية تعرض جمالها غدًا في مركز الملك عبدالعزيز بديراب
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة (أ)؛ وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتفتتح المنافسات عند الساعة الـ١٢ ظهرًا بالتصفيات المبدئية للفئة الأولى فئة المهرات عمر السنة، في ٤ مجموعات، تليها فئة المهرات عمر السنتين في ٣ مجموعات، ثم فئة المهرات عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة.. وستكون المنافسات يوم الخميس فئة الأفراس من عمر ٤ سنوات إلى ٦ سنوات وفئة الأفراس من عمر ٧ سنوات إلى ٩ سنوات وفئة الأفراس عمر ١٠ سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في ٣ مجموعات.

ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من ٤ إلى ٦ سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من ٧ إلى ٩ سنوات، وأخيرًا فئة الفحول من ١٠ سنوات فما فوق.

وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية، ويشهد إقامة ست بطولات لـ(المهرات عمر سنة، والمهرات عمر السنتين والثلاث، والأفراس والأمهار عمر السنة، والأمهار عمر السنتين والثلاث، والفحول).. كما ستكون هناك ٤ بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ "للمهرات والأفراس والأمهار والفحول".

من جهته، قال مدير الإعلام بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، علي بن فهد السهلي: اللجان المنظمة للبطولة أنهت الاستعدادات كافة لإقامة العرض، وانتهت لجنة التسجيل من استقبال الخيل وترقيمها.

وأضاف: العرض الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ يعتبر من أهم بطولات جمال الخيل عالميًّا وهو يحمل التصنيف (أ) ثاني أعلى تصنيف في بطولات جمال الخيل على مستوى العالم، وسجل العرض الدولي نجاحات متتابعة طوال الأعوام الماضية، وهذا بفضل الله، ثم الدعم الكبير الذي تجده الفروسية من قِبَل القيادة الرشيدة".

وأردف "السهلي": العمل على إقامة هذا العرض مستمر بمتابعة اللجان المنظمة تحت إشراف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام المركز الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المقبل.. وفي هذه النسخة هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وكانت بلا شك عاملًا أساسيًّا من عوامل النجاح لعملية التنظيم للعرض.

وتابع: سيكون دخول الجماهير ووسائل الإعلام متاحًا طوال إقامة المنافسات، من الساعة الـ١٢ ظهرًا وحتى الساعة الـ٨ مساءً عبر البوابة الخاصة لهم.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
01:59 PM

الخيل العربية تعرض جمالها غدًا في مركز الملك عبدالعزيز بديراب

١٠ بطولات تنتظر المتأهلين.. والدخول متاح للجماهير ووسائل الإعلام

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عيسى الحربي - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة (أ)؛ وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتفتتح المنافسات عند الساعة الـ١٢ ظهرًا بالتصفيات المبدئية للفئة الأولى فئة المهرات عمر السنة، في ٤ مجموعات، تليها فئة المهرات عمر السنتين في ٣ مجموعات، ثم فئة المهرات عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة.. وستكون المنافسات يوم الخميس فئة الأفراس من عمر ٤ سنوات إلى ٦ سنوات وفئة الأفراس من عمر ٧ سنوات إلى ٩ سنوات وفئة الأفراس عمر ١٠ سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في ٣ مجموعات.

ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من ٤ إلى ٦ سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من ٧ إلى ٩ سنوات، وأخيرًا فئة الفحول من ١٠ سنوات فما فوق.

وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية، ويشهد إقامة ست بطولات لـ(المهرات عمر سنة، والمهرات عمر السنتين والثلاث، والأفراس والأمهار عمر السنة، والأمهار عمر السنتين والثلاث، والفحول).. كما ستكون هناك ٤ بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ "للمهرات والأفراس والأمهار والفحول".

من جهته، قال مدير الإعلام بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، علي بن فهد السهلي: اللجان المنظمة للبطولة أنهت الاستعدادات كافة لإقامة العرض، وانتهت لجنة التسجيل من استقبال الخيل وترقيمها.

وأضاف: العرض الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ يعتبر من أهم بطولات جمال الخيل عالميًّا وهو يحمل التصنيف (أ) ثاني أعلى تصنيف في بطولات جمال الخيل على مستوى العالم، وسجل العرض الدولي نجاحات متتابعة طوال الأعوام الماضية، وهذا بفضل الله، ثم الدعم الكبير الذي تجده الفروسية من قِبَل القيادة الرشيدة".

وأردف "السهلي": العمل على إقامة هذا العرض مستمر بمتابعة اللجان المنظمة تحت إشراف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام المركز الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المقبل.. وفي هذه النسخة هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وكانت بلا شك عاملًا أساسيًّا من عوامل النجاح لعملية التنظيم للعرض.

وتابع: سيكون دخول الجماهير ووسائل الإعلام متاحًا طوال إقامة المنافسات، من الساعة الـ١٢ ظهرًا وحتى الساعة الـ٨ مساءً عبر البوابة الخاصة لهم.

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