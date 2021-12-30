"النقل" تطرح 31 وظيفة شاغرة بالمرتبتين السادسة والسابعة مشمولة بسلم الرواتب

لحملة البكالوريوس "رجال ونساء" عن طريق التعاقد والتقديم عبر "جدارة"

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن توفر 31 وظيفة بالمرتبتين (6 و7) مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (عن طريق التعاقد) للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وأوضحت الوزارة أن التقدم على هذه الوظائف من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: https://hrsd.gov.sa، خلال الفترة من يوم الأربعاء 02/ 06/ 1443هـ، حتى 12 صباحاً من يوم الأربعاء 09/ 06/ 1443هـ.

واشترطت في المتقدم أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وحاصلاً على اختبار القدرة المعرفية للجامعيين، كما نبهت إلى أن جميع هذه الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية ومطابقة للبيانات المدخلة من قبل المتقدم أو المتقدمة.