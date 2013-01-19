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شرطة الرياض: ضبط امرأتين تطرقان أبواب المنازل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية باشرت مساء يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 1440هـ بلاغاً عن حضور امرأتين، تدّعي إحداهما بأنها تمثل جهة أمنية، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شرق مدينة الرياض، وتم تَدَاول مقطع فيديو عن قيامهما بطرق أبواب منازل أخرى في نفس المنطقة السكنية.

وقد تم ضبطهما، وبسماع أقوالهما أفادتا بأن لديهما خادمة هاربة، وتوفرت معلومات لهما بوجودها في المنزل الذي تم ضبطهما عنده، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح عدم صحة ادعائهما، حيث جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

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شرطة الرياض: ضبط امرأتين تطرقان أبواب المنازل
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية باشرت مساء يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 1440هـ بلاغاً عن حضور امرأتين، تدّعي إحداهما بأنها تمثل جهة أمنية، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شرق مدينة الرياض، وتم تَدَاول مقطع فيديو عن قيامهما بطرق أبواب منازل أخرى في نفس المنطقة السكنية.

وقد تم ضبطهما، وبسماع أقوالهما أفادتا بأن لديهما خادمة هاربة، وتوفرت معلومات لهما بوجودها في المنزل الذي تم ضبطهما عنده، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح عدم صحة ادعائهما، حيث جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
04:29 PM

شرطة الرياض: ضبط امرأتين تطرقان أبواب المنازل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
72,067

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية باشرت مساء يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 1440هـ بلاغاً عن حضور امرأتين، تدّعي إحداهما بأنها تمثل جهة أمنية، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شرق مدينة الرياض، وتم تَدَاول مقطع فيديو عن قيامهما بطرق أبواب منازل أخرى في نفس المنطقة السكنية.

وقد تم ضبطهما، وبسماع أقوالهما أفادتا بأن لديهما خادمة هاربة، وتوفرت معلومات لهما بوجودها في المنزل الذي تم ضبطهما عنده، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح عدم صحة ادعائهما، حيث جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

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