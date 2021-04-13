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زخات ورعد خلال رمضان.. "أجواء غير مستقرة" تواعد الرياض

مرتفع جوي متمركز فوق بحر العرب نهاية الأسبوع ورطوبة مدارية

يبدو أن شهر رمضان المبارك سيحمل معه أحوالاً جوية غير مستقرة في عديد من مناطق المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر منطقة الرياض بما فيها العاصمة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي، بحيث تتكاثر السحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وربما نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ويتمركز مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب مع نهاية الأسبوع ويبتعد عن الجزيرة العربية مفسحاً المجال لمنخفض البحر الأحمر للامتداد نحو وسط السعودية بالتزامن مع اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو الجزيرة العربية ووجود بقايا كتلة هوائية باردة في شمال السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زخات ورعد خلال رمضان.. "أجواء غير مستقرة" تواعد الرياض
سبق

يبدو أن شهر رمضان المبارك سيحمل معه أحوالاً جوية غير مستقرة في عديد من مناطق المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر منطقة الرياض بما فيها العاصمة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي، بحيث تتكاثر السحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وربما نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ويتمركز مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب مع نهاية الأسبوع ويبتعد عن الجزيرة العربية مفسحاً المجال لمنخفض البحر الأحمر للامتداد نحو وسط السعودية بالتزامن مع اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو الجزيرة العربية ووجود بقايا كتلة هوائية باردة في شمال السعودية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:38 PM

زخات ورعد خلال رمضان.. "أجواء غير مستقرة" تواعد الرياض

مرتفع جوي متمركز فوق بحر العرب نهاية الأسبوع ورطوبة مدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أن شهر رمضان المبارك سيحمل معه أحوالاً جوية غير مستقرة في عديد من مناطق المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر منطقة الرياض بما فيها العاصمة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي، بحيث تتكاثر السحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات متفرقة، قد تترافق بالرعد أحياناً، وربما نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ويتمركز مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب مع نهاية الأسبوع ويبتعد عن الجزيرة العربية مفسحاً المجال لمنخفض البحر الأحمر للامتداد نحو وسط السعودية بالتزامن مع اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو الجزيرة العربية ووجود بقايا كتلة هوائية باردة في شمال السعودية.

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