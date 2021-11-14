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"الجفالي للسيارات" تقدم عروض صيانة خاصة بملاك مرسيدس- بنز AMG موديلات 2017 وما دون

ما يؤكد سعي الشركة المستمر للحفاظ على علاقة مستدامة مع عملائها وتشمل العروضُ العديد من المزايا

أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة العربية السعودية، عن عروض صيانة خاصة لملاك سياراتها من فئات AMG طراز 2017 وما دون، وهو ما يؤكد سعي الشركة المستمر للحفاظ على علاقة مستدامة مع عملائها. وتشمل العروضُ العديدَ من المزايا، بما في ذلك تقديم الخدمات المطلوبة بخصومات متميزة؛ حيث اشتمل العرض على خصم يصل إلى 28% على قطع الغيار، 20% على أجور الأيدي العاملة.

وحول هذه العروض تحدث الأستاذ باسم ولي مدير إدارة التطوير والتسويق في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات قائلًا: نحرص في الشركة على ابتكار وتقديم العروض المميزة لعملائنا وخصوصًا في الجوانب التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع التي نؤمن بأنها أساس العلاقة المستدامة التي تربطنا بملاك سيارات مرسيدس- بنز الكرام.

وجاء عرض الصيانة الموجهة لملاك فئات AMG امتدادًا لعروض أخرى سَبَق أن أعلنّا عنها واستفاد منها عملاؤنا في الطرازات السابقة أو الحديثة.

ورحّب "باسم" بالعملاء الذين أوضح أنه يمكنهم طلب موعد صيانة إلكترونيّ من خلال الصفحة التي تم تخصيصها على موقع الشركة الرسمي لهذا الغرض عبر الرابط (https://www.mercedesbenzksa.com/amg).

يُذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات؛ ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، بالإضافة إلى عروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.

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"الجفالي للسيارات" تقدم عروض صيانة خاصة بملاك مرسيدس- بنز AMG موديلات 2017 وما دون
سبق

أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة العربية السعودية، عن عروض صيانة خاصة لملاك سياراتها من فئات AMG طراز 2017 وما دون، وهو ما يؤكد سعي الشركة المستمر للحفاظ على علاقة مستدامة مع عملائها. وتشمل العروضُ العديدَ من المزايا، بما في ذلك تقديم الخدمات المطلوبة بخصومات متميزة؛ حيث اشتمل العرض على خصم يصل إلى 28% على قطع الغيار، 20% على أجور الأيدي العاملة.

وحول هذه العروض تحدث الأستاذ باسم ولي مدير إدارة التطوير والتسويق في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات قائلًا: نحرص في الشركة على ابتكار وتقديم العروض المميزة لعملائنا وخصوصًا في الجوانب التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع التي نؤمن بأنها أساس العلاقة المستدامة التي تربطنا بملاك سيارات مرسيدس- بنز الكرام.

وجاء عرض الصيانة الموجهة لملاك فئات AMG امتدادًا لعروض أخرى سَبَق أن أعلنّا عنها واستفاد منها عملاؤنا في الطرازات السابقة أو الحديثة.

ورحّب "باسم" بالعملاء الذين أوضح أنه يمكنهم طلب موعد صيانة إلكترونيّ من خلال الصفحة التي تم تخصيصها على موقع الشركة الرسمي لهذا الغرض عبر الرابط (https://www.mercedesbenzksa.com/amg).

يُذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات؛ ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، بالإضافة إلى عروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
01:34 PM

"الجفالي للسيارات" تقدم عروض صيانة خاصة بملاك مرسيدس- بنز AMG موديلات 2017 وما دون

ما يؤكد سعي الشركة المستمر للحفاظ على علاقة مستدامة مع عملائها وتشمل العروضُ العديد من المزايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة العربية السعودية، عن عروض صيانة خاصة لملاك سياراتها من فئات AMG طراز 2017 وما دون، وهو ما يؤكد سعي الشركة المستمر للحفاظ على علاقة مستدامة مع عملائها. وتشمل العروضُ العديدَ من المزايا، بما في ذلك تقديم الخدمات المطلوبة بخصومات متميزة؛ حيث اشتمل العرض على خصم يصل إلى 28% على قطع الغيار، 20% على أجور الأيدي العاملة.

وحول هذه العروض تحدث الأستاذ باسم ولي مدير إدارة التطوير والتسويق في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات قائلًا: نحرص في الشركة على ابتكار وتقديم العروض المميزة لعملائنا وخصوصًا في الجوانب التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع التي نؤمن بأنها أساس العلاقة المستدامة التي تربطنا بملاك سيارات مرسيدس- بنز الكرام.

وجاء عرض الصيانة الموجهة لملاك فئات AMG امتدادًا لعروض أخرى سَبَق أن أعلنّا عنها واستفاد منها عملاؤنا في الطرازات السابقة أو الحديثة.

ورحّب "باسم" بالعملاء الذين أوضح أنه يمكنهم طلب موعد صيانة إلكترونيّ من خلال الصفحة التي تم تخصيصها على موقع الشركة الرسمي لهذا الغرض عبر الرابط (https://www.mercedesbenzksa.com/amg).

يُذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات؛ ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، بالإضافة إلى عروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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