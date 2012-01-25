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أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

بهدف رفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، صباح اليوم، برئاسة رئيس الشركة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وفي بداية الاجتماع، رحب "الحميدي" بالحضور، متمنياً أن تُكلل أعمال هذه الشركة وبرامجها وخططها بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها.

وقال "الحميدي": هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار تأسيس شركة الأمانة الذي جاء وفق توجهات الوزارة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقاً لاستراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة من أمير المنطقة.

وأضاف: الاجتماع استعرض آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية.

وأردف: المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير سيعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

وأكد "الحميدي" أن من أهداف هذه الشركة السعي إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير وإنشاء المشاريع في المنطقة ومحافظاتها.

عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة محاور هذا الاجتماع ومنهجيات دراسة الجدوى والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة.

جدير بالذكر أن قرار تأسيس مجلس شركة أمانة منطقة عسير جاء بقرار "الحقيل"، والذي يتكون من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير
سبق

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، صباح اليوم، برئاسة رئيس الشركة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وفي بداية الاجتماع، رحب "الحميدي" بالحضور، متمنياً أن تُكلل أعمال هذه الشركة وبرامجها وخططها بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها.

وقال "الحميدي": هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار تأسيس شركة الأمانة الذي جاء وفق توجهات الوزارة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقاً لاستراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة من أمير المنطقة.

وأضاف: الاجتماع استعرض آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية.

وأردف: المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير سيعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

وأكد "الحميدي" أن من أهداف هذه الشركة السعي إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير وإنشاء المشاريع في المنطقة ومحافظاتها.

عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة محاور هذا الاجتماع ومنهجيات دراسة الجدوى والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة.

جدير بالذكر أن قرار تأسيس مجلس شركة أمانة منطقة عسير جاء بقرار "الحقيل"، والذي يتكون من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:19 PM

أمين عسير يعقد الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير

بهدف رفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، صباح اليوم، برئاسة رئيس الشركة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وفي بداية الاجتماع، رحب "الحميدي" بالحضور، متمنياً أن تُكلل أعمال هذه الشركة وبرامجها وخططها بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها.

وقال "الحميدي": هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار تأسيس شركة الأمانة الذي جاء وفق توجهات الوزارة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقاً لاستراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة من أمير المنطقة.

وأضاف: الاجتماع استعرض آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية.

وأردف: المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير سيعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

وأكد "الحميدي" أن من أهداف هذه الشركة السعي إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير وإنشاء المشاريع في المنطقة ومحافظاتها.

عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة محاور هذا الاجتماع ومنهجيات دراسة الجدوى والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة.

جدير بالذكر أن قرار تأسيس مجلس شركة أمانة منطقة عسير جاء بقرار "الحقيل"، والذي يتكون من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

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